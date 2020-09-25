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Novavax İngiltere'de koronavirüs aşısı faz 3 testlerine başlıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

Koronavirüs aşısı için çalışmalar yapan Novavax şirketi, İngiltere'de 10 bin gönüllünün katılımıyla faz 3 testlere başlayacaklarını duyurdu. Şirketin ABD'de yapacağı 30 bin katılımcılı testlerin önümüzdeki ay başlaması bekleniyor.

Novavax İngiltere'de koronavirüs aşısı faz 3 testlerine başlıyor

Covid-19 aşısını geliştirmek için yapılan çalışmalarda yeni bir son dakika haberi geldi.

Koronavirüs aşısında faz 3 testlerine başlayan ilaç firmalarına Novavax da eklendi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Novavax şirketi testlerin İngiltere'de yapılacağını duyurdu.

İngiltere'deki Faz 3 aşamasında 10 bin gönüllüye aşı yapılacağı belirtildi. Şirket ekim ayında ise ABD'de yeni bir faz 3 testinin başlatılacağını belirtti.

ABD'deki testlere ise 30 bin kişinin katılacağı belirtildi. ABD'deki testler için halen son onayların beklendiğine dikkat çekildi.

Test haberlerinin ardından şirketin hisseleri yüzde 6 değer kazandı.

Katılımcıların 18 - 84 yaş aralığında olacağı ifade edildi. Katılımcıların en az 25'i ise 65 yaş ve üstü grubundakilerden oluşacak.

Daha önce hiç aşı üretmemiş olan Novavax şirketi, Temmuz ayında ABD hükümetiyle 1.6 milyar dolarlık ön alım anlaşması imzalamıştı.

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