Novavax’ın COVID Aşısı 12-17 Yaş Arasında Yüzde 80 Etkili

Novavax ilaç firması, COVID-19 aşısının 12 ile 17 yaş arası ergenlik çağındaki çocuklarda yüzde 80 etkili olduğunu açıkladı. Sonuçlar Corona virüsünün ABD’de Delta varyantının etkili olduğu dönemde alındı. Aşının bu varyanta karşı yüzde 82 etkili olduğu belirtildi.

Şirket COVID-19 aşısını ergenlik çağındaki 2 bin 247 çocukta geçen yıl Mayıs ile Eylül ayları arasında denemeye başladı. Novavax, geçen ayın sonunda ise yetişkinler için COVID-19 aşısının acil durumda kullanım onayı başvurusunu ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) resmen yapmıştı.

Şirketin yetişkinler için aşı deneyine ise ABD ve Meksika’dan 30 bin kişi katıldı ve aşının yetişkinlerde Corona virüsüne karşı etkisinin yüzde 90,4 olduğu açıklandı.

Novavax, 12-17 yaş grubuna yapılacak aşı dozunun acil kullanım onayı için Mart sonuna kadar başvuru yapmayı planlıyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanan aşının, İngiltere ile Yeni Zelanda gibi ülkelerde de yetişkinlerde kullanılması için izin çıktı.

Novavax, bir "protein alt birim" aşısı geliştiriyor. Güve hücrelerinde yetiştirilen Corona virüsünün sivri görünüşlü ‘’spike’’ proteininin zararsız kopyalarını kullanıyor.

