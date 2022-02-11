HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Novavax’ın COVID Aşısı 12-17 Yaş Arasında Yüzde 80 Etkili

Novavax’ın COVID Aşısı 12-17 Yaş Arasında Yüzde 80 Etkili

11.02.2022 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Novavax ilaç firması, COVID-19 aşısının 12 ile 17 yaş arası ergenlik çağındaki çocuklarda yüzde 80 etkili olduğunu açıkladı. Sonuçlar Corona virüsünün ABD’de Delta varyantının etkili olduğu dönemde alındı. Aşının bu varyanta karşı yüzde 82 etkili olduğu belirtildi

Novavax’ın COVID Aşısı 12-17 Yaş Arasında Yüzde 80 Etkili

Novavax ilaç firması, COVID-19 aşısının 12 ile 17 yaş arası ergenlik çağındaki çocuklarda yüzde 80 etkili olduğunu açıkladı. Sonuçlar Corona virüsünün ABD’de Delta varyantının etkili olduğu dönemde alındı. Aşının bu varyanta karşı yüzde 82 etkili olduğu belirtildi.

Şirket COVID-19 aşısını ergenlik çağındaki 2 bin 247 çocukta geçen yıl Mayıs ile Eylül ayları arasında denemeye başladı. Novavax, geçen ayın sonunda ise yetişkinler için COVID-19 aşısının acil durumda kullanım onayı başvurusunu ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) resmen yapmıştı.

Şirketin yetişkinler için aşı deneyine ise ABD ve Meksika’dan 30 bin kişi katıldı ve aşının yetişkinlerde Corona virüsüne karşı etkisinin yüzde 90,4 olduğu açıklandı.

Novavax, 12-17 yaş grubuna yapılacak aşı dozunun acil kullanım onayı için Mart sonuna kadar başvuru yapmayı planlıyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanan aşının, İngiltere ile Yeni Zelanda gibi ülkelerde de yetişkinlerde kullanılması için izin çıktı.

Novavax, bir "protein alt birim" aşısı geliştiriyor. Güve hücrelerinde yetiştirilen Corona virüsünün sivri görünüşlü ‘’spike’’ proteininin zararsız kopyalarını kullanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dakikalarca başlarından ayrılmadı! Görenler gözyaşlarını tutamadıDakikalarca başlarından ayrılmadı! Görenler gözyaşlarını tutamadı
Bakan Koca duyurdu... E-reçete ve raporda yeni dönemBakan Koca duyurdu... E-reçete ve raporda yeni dönem
İğrenç olay! 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izlettiİğrenç olay! 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izletti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi

Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! Babacan: "Elektriklerini kesmeleri çok zor"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! Babacan: "Elektriklerini kesmeleri çok zor"

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismiydi... Seccad Yeşil tutuklandı!

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismiydi... Seccad Yeşil tutuklandı!

İlginizi Çekebilir

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.