Noviçok zehirlenmesi: Navalni'nin hayatını kurtaran kritik iki saat

Aynı uçağı bekleyen yolculardan Ilya Ageev, uçuşa yaklaşık bir saat kala, çayını içen Navalni'yi gördü. Rus muhalif kendisini tanıyarak yanına gelen başka yolcularla şakalaşıyor, gülüyordu.

Basın danışmanı Kira Yarmiş, Navalni'nin o sabah Tomsk Bogaşevo havaalanında aldığı bir bardak çay dışında hiç bir şey yiyip içmediğini söylüyor.

İşte hayatla ölüm arasında geçen o kritik iki saatin hikayesi:

BBC Rusça Servisi, Navalni'nin kötüleştiği Sibirya-Moskova seferi sırasında yaşananları, kabin görevlileri ve sağlıkçıların onun hayatını kurtarmak için verdiği mücadeleyi ayrıntılarıyla ortaya çıkardı.

Navalni, Sibirya'dan Moskova'ya giden bir uçakta hastalandı ve uçak Omsk'a acil iniş yaptı. İki gün sonra Rus yetkililer, Navalni'nin tedavi için uçakla Almanya'ya sevkine izin vermeye ikna edildi.

Aleksey Navalni hâlâ Berlin'de bir hastanede komada. Almanya, Rus muhalifin Noviçok diye bilinen sinir gazı ile zehirlendiğini açıkladı.

S7 havayollarının açıklamasına göre bunu izleyen bir saat boyunca hemşire yolcu ile kabin görevlileri, pilot acil iniş yapana kadar Navalni'nin şuurunu kaybetmemesi için çabaladılar.

Navalni'nin asistani Ilya Pakhomov, koridoru dolaşarak tıbbi yardıma ihtiyaç olduğunu tekrarladı. Adı verilmeyen bir kadın yolcu, hemşire olduğunu söyleyerek kalktı.

Diğer kabin görevlileri pilota haber verdiler ve Navalni'ye ilk yardım müdahalesinde bulunmaya çalıştılar.

Birkaç dakika sonra kabin görevlilerinden biri anons yaparak uçakta doktor olup olmadığını sordu. Yolcular da durumun ciddi olduğunu anlamıştı.

Dört kabin görevlisi de bu aşamada yolculardan birinin iyi olmadığını fark etmişlerdi.

Az sonra bir başka yolcu da tuvalete gitmek için kalkmıştı fakat Aleksey Navalni 20 dakika tuvaletten çıkmadı ve kapının önünde kuyruk oluşmaya başladı.

Uçağa binildi. Uçuşun ilk bir buçuk saati içinde Navalni kendisini kötü hissetmeye başladı. Kabin görevlileri yolculara su dağıtıyordu ama Navalni istemedi. Sonra tuvalete gitmek için ayağa kalktı.

"İnlemesi bizi memnun ediyordu çünkü en azından hâlâ hayatta olduğunu biliyorduk."

Nezhenets, "Ne yaptıklarını bilmiyorum, göremiyordum. Fakat devamlı olarak 'Aleksey iç, iç, Aleksey, nefes al' dediklerini duyuyordum." diye anlatıyor:

O sırada hemşire olan yolcu arka tarafa geliyor.

Nezhenets "Acı çektiği belliydi. Kabin görevlilerine ayrılmış olan alanda yere yatırılmıştı. Hiçbir şey söyleyemiyor sadece bağırıyordu." diyor.

Doktor ya da sağlıkçı anonsu yapıldıktan birkaç dakika sonra Navalni inlemeye ve çığlıklar atmaya başlıyor.

"Birkaç dakika sonra pilot bir yolcunun kötüleşmesi sebebiyle Omsk'a ineceğimizi duyurdu. Hastalanan yolcunun Navalni olduğunu inişten sonra Twitter'da sözcüsünün paylaşımlarını görünce anladım."

"Kabin görevlileri uçakta sağlıkçı olup olmadığını sorunca olan bitene dikkat kesildim.

Avukat Sergey Nezhenets, uçağın arka sıralarında Navalni'ye ilk müdahale yapılan alana yakın bir yerde oturuyordu. Moskova'dan Rusya'nın güneyindeki Krasnodar'a giden bir uçağa aktarma yapacaktı:

Navalni'nin yardımcılarından ikisi yakında oturuyordu. Biri de basın danışmanı Kira Yarmiş'ti.

Nezhenets, Yarmiş için "Çok gergindi" diyor; "Sağlıkçı ona ne olmuş olabileceğini sorduğunda 'Bilmiyorum, muhtemelen zehirlendi' dedi." diye ekliyor.

Havayolunun açıklamasına göre, mürettebat hızla Omsk havaalanına acil iniş istemeye karar veriyor ve izin hemen veriliyor.

Acil iniş yapılacağı anonsu yapıldıktan yarım saat sonra uçak Omsk'a iniyor.

Fakat Nezhenets kabin görevlilerinin sürekli pencerelerden bakıp, hava çok bulutlu olduğu için inişin uzun sürdüğünden yakındıklarını da hatırlıyor.

Midesi yıkandı mı?

Omsk havaalanının baş tabibi Vasili Sidorus, bu soruya olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermeyi reddetti. Yalnızca "Her şey yapıldı" demekle yetindi.

İsrailli yoğun bakım uzmanı Mihail Fremderman, zehirlenmeden kuşkulandılarsa kabin görevlilerinin de Navalni'nin midesini boşaltmaya çalışmış olabileceğini söylüyor ama Almanya'nın açıkladığı Noviçok türü olan "organik fosfor bileşikli" zehirlenmelerde bunun işe yaramadığını belirtiyor.