Novitec, Ferrari F8 Tributo'yu 791 Bg güce çıkardı

Novitec markasını hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Birbirinden farklı süper otomobilleri geliştirmek için çalışan bir firma. Bu kez marka Ferrari F8 Tributo için kollarını sıvadı!

NE KADAR GÜÇLENDİ?

Motordan başlayarak firma, normalde 710 Bg güç ve 770 Nm tork üreten çift turbolu 3,9 litrelik V8 makine için çeşitli performans paketleri sunuyor. En güçlü yükseltme, gücü 791 Bg ve 898 Nm tork olarak biliniyor. Bu değer ile model 81 Bg güç ve 128 Nm tork geliştirilmiş. Ekstra güç sayesinde, 100 km / saate kadar olan hızlanma süresi 2,6 saniyeye kadar düşürülürken, maksimum hız ise 340 km/s seviyesinin üstüne çıkarıldı.

DIŞ TASARIMDA NELER YAPILDI?

Performans temasına sadık kalarak Novitec, "daha fazla sürüş eğlencesine yatırım" olarak tanımlanan çeşitli egzoz sistemlerini müşterilerine sunuyor. Özellikle, ısıyı daha iyi dağıtmak için altın kaplamalı ve karbon paslanmaz çelik kombinasyonuna sahip iki büyük egzoz çıkışını da modele kelemiş. Görünümden bahsetmişken, Ön bölümde karbon bir ızgara dikkatlerden kaçmıyor. Bunun yanında tampon altındaki eklemelerde gözlerden kaçmadı.