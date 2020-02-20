NOZ: CDU Sol Parti'yi dışlama tutumunu yumuşatmak zorunda

"Bodo Ramelow'un CDU'lu eski başbakan Christine Liberknecht liderliğinde bir geçiş hükümeti kurulması önerisi görünüşe göre CDU'nun itibar kaybetmeden erken seçimlere gitmesinin yolunu açıyor. Ancak CDU Thüringen teşkilatı hızlı bir biçimde erken seçime gidilmesini engellemek istiyor, zira hemen yapılacak bir oylamada büyük oy kaybı yaşama endişesi taşıyor. Endişesinde de haklı. 5 Şubat tarihindeki vahim oylamada takındıkları tutumun bedelini ödeyecekler. Ya Bodo Ramelow'u bir proje hükümetinde desteklemek ve böylece Sol Parti'yi dışlama tutumunu yumuşatmak zorundalar ya da erken seçimlerde cezalandırılmayı göze almaya mecburlar.”

Heilbronner Stimme CDU'nun Sol Parti'ye yönelik katı tutumunu değiştirmek zorunda olduğunu vurguluyor:

"Sol Parti'nin başta Thüringen olmak üzere diğer tüm eyaletlerde eski Sosyalist Birlik Partisi kadrolarını toplayan bir dernek olmadığını, pragmatik bir sosyal politika izleyen bir demokratik parti olduğunu görmek bu kadar mı zor? CDU ısrarla bu realiteyi görmekten imtina ediyor ve yeni bir genel başkan ararken dahi bu hissiyatı pekiştiriyor. Söz konusu hüküm, Doğu Almanya'nın yıkılmasından 30 yıl sonra Batı Alman cehaletini gösteriyor ve Hrıstiyan demokratlar bu yolla Doğu Alman eyaletlerinde kendilerini tamamen anlamsız hale getirebilirler.”

Schwäbische Zeitung gelişmeleri kısa süre önce CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in istifa edeceğini açıklaması açısından değerlendiriyor:

"CDU açısından işler iyiye gitmiyor, hele de Annegret Kramp-Karrenbauer istifasıyla kendisini parti zirvesinde bir ‘topal ördeğe' dönüştürmüşken. ‘Topal ördek' görevde olsa da gideceği tarih kesinleşmiş olan dolayısıyla da doğal olarak daha az otoriteye sahip siyasetçiye deniyor. Thüringen ne var ki sefaletin sadece bir kısmı. Kemmerich Vakası bunu belli hale getirdi. Net bir çizginin olmayışı Thüringen'de günlerdir kendini belli ediyor. Batı'nın son büyük kitle partisi Doğu'daki duruma son derece hazırlıksız görünüyor. Önce oradaki AfD fraksiyonu sahne aldı ardından da Sol Parti'den eski başbakan Bodo Ramelow CDU'lu bir siyasetçiyi geçiş hükümeti başkanı olarak önerdi. Christine Lieberknecht'in öneriyi yıldırım hızıyla redderek bunun yerine ‘Sol Parti ile doğrudan işbirliği' yapılmasını önermesi, partinin derhal yeni bir parti yönetimine ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor.”