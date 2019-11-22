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NPD'nin gazetecileri hedef alan gösterisine yasak

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2019 16:10 | Son Güncelleme

Almanya'da aşırı sağcı NPD'nin gazetecileri hedef alan ve Cumartesi yapılması planlanan gösterisi yasaklandı.

NPD'nin gazetecileri hedef alan gösterisine yasak

Parti karara itiraz etti.Aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD), kamu yayıncılık kuruluşu NDR ve üç gazeteciye karşı Cumartesi günü Hannover'de düzenlemeyi planladığı gösteri yasaklandı.

Hannover polis teşkilatı, NPD'nin gösterisini "Kamu güvenliği için tehdit oluşturacağı" gerekçesiyle yasakladığını açıkladı. Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius (SPD) da kararı "doğru ve uygun" sözleriyle nitelendirdi.

Gösterinin yasaklanması üzerine Hannover İdare Mahkemesi'ne acil başvuruda bulunan NPD, yasağın kaldırılmasını talep etti. Mahkemeden yapılan açıklamada, iptal başvurusunun gün içinde değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

NPD'nin tepki gösterdiği gazeteciler Julian Feldmann, David Janzen ve Andre Aden aşırı sağla ilgili haberlerinden dolayı ölüm tehditleri almıştı. Alman kamu yayıncılık kuruluşlarından NDR'e de çalışan Feldmann, 2018 yılı Kasım ayında eski SS subayı Karl Münter ile yaptığı söyleşiyi haberleştirerek kamuoyunun gündemine gelmişti. Geçen Eylül ayında ölen Münter, Yahudi Soykırımının yaşanmışlığı ve o dönem 6 milyon Yahudi'nin öldürüldüğü konusunda şüphesini dile getirmiş, Fransa'daki bir SS katliamını "kaçanları tabii vuracaktık” sözleriyle savunmuştu. Aşırı sağcı çevreler Feldmann'ı, gazeteci kimliğini ve yanında kamera bulunduğunu saklayarak "yaşlı bir adamı emellerine alet etmekle” suçlamış, Münter'in kamuoyunda "hedef gösterilmesinin ardından evine girilerek taciz edildiği ve evinin soyulduğu" iddia edilmişti.

Karşıt gösteriler yapılacak

NPD'nin gazetecileri hedef göstermesi ve açıkça tehdit etmesi tepkilere yol açtı. Almanya'da gazeteciler, başta aşırı sağcı çevreler olmak üzere basın özgürlüğüne yönelik saldırı, tehdit ve artan baskı girişimlerini kınayan bir bildiri yayınladı. Medya kuruluşları, yargı ve siyasete yönelik kaleme alınan çağrıda basın özgürlüğünün daha iyi korunması talep edildi.

Aralarında sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı çok sayıda kuruluş Cumartesi günü için planlanan gösterinin protesto edilmesi çağrısı yaptı. Birleşik hizmetler sendikası Ver.di, NPD'nin gösterisinin yasaklanması halinde de karşı gösterilerin yapılacağını duyurdu.

Gazeteci ve aynı zamanda aşırı sağa karşı Braunschweig'da faaliyet gösteren bir ittifakın sözcüsü olan Janzen de son dönemde ölüm tehditleri almıştı. Fotoğrafçı Andre Aden de aşırı sağ gruplara karşı çalışmalarıyla tanınıyor.

DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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