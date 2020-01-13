NPM: "Almanya’da elektrikli otomobile geçişle 410 bin kişi işsiz kalabilir"

Almanya’da Ulusal Otomobil Platformu (NPM), elektrikli otomobile geçişin ciddi iş kayıplarına neden olacağını belirterek 2030 yılına kadar 410 bin kişinin işsiz kalabileceğini açıkladı.

Almanya’da Ulusal Otomobil Platformu (NPM) tarafından yapılan açıklamada, e-otomobile geçişle 2030 yılına kadar otomobil sektöründe 410 bin kişinin işini kaybedebileceğini açıkladı. İçten yanmalı bir motora en az bin 200 parça monte edildiği, elektrik motorunda ise yaklaşık 200 adet parça ile motorun tamamlandığı, bundan dolayı da fosil yakıtlı motorların ve şanzımanların üretiminde çalışan 88 bin çalışanın işini kaybedilebileceği belirtildi.

Şirketlere personel planlama çağrısı

NPM çalışma grubu, şirketleri iş kayıplarının olabildiğince düşük tutulması amacıyla stratejik olarak personel planlaması yapmaya çağırdı. Şirketlerin, iş bulma kurumlarının ve eğitim sağlayıcıların birlikte çalıştığı bölgesel yeterlilik merkezleri kurularak e-otomobile geçişte yaşanılacak işsizliği sağlıklı bir şekilde azaltmanın yolları aranacak. Federal Hükümetin, NPM ve IG Metall sendikasının Çarşamba günü yapılacak olan otomobil zirvesinde konuyu detaylı olarak ele alacağı bildirildi.

Öte yandan Avrupa Birliğinin (AB) ulaştırma sektörü için iklim koruma hedefleri elektrikli arabalara hızlı bir dönüşümü gösterirken, Alman hükümetinin de 2030 yılına kadar 7-10 milyon civarında elektrikli aracın yollarda olması için çalışmalarını başlattığı belirtildi.

