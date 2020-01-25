NPR Muhabiri: ’Pompeo Ukrayna’yı Sordum Diye Azarladı’

Büyükelçi Yovanoviç, azil soruşturması kapsamında Kongre’deki oturumlarda tanık olarak ifade veren önemli isimlerdendi. Yovanoviç’in Trump yönetimi tarafından görev süresi dolmadan Kiev’den çağrılması, büyükelçinin sürece ilişkin ayrıntıları verdiği ifadede anlatması ve Başkan Trump’ın da diplomatı Twitter’da hedef almasının ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Amerikalı diplomatın arkasında durmadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Cuma günü ABD’de yarı özel yarı kamu bir medya kuruluşu olan NPR’a bir röportaj verdi. NPR muhabiri Mary Louise Kelly Pompeo ile yaptığı dokuz dakikalık röportajın başlarında ilk olarak ABD Dışişleri Bakanı’na İran ile yaşanan krizi sordu. Mary Louise Kelly daha sonra Başkan Donald Trump tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında görevden alınan ABD’nin eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanoviç’le ilgili sorular yöneltti. Yovanoviç’in görevden alınması Trump hakkında başlatılan azil soruşturmasının kilit gelişmelerindendi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın azil talebiyle yargılandığı Senato’daki süreç devam ederken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun NPR radyosuna verdiği röportaj ABD basının gündemine oturdu. NPR muhabiri, Pompeo’nun azil sürecinin odağındaki Ukrayna ile ilgili soruları üzerine röportajın ardından kendisini bağırarak azarladığını iddia etti.

“Ukrayna’nın yerini haritadan göstermemi istedi”

NPR’ın yayınladığı röportajın dökümüne göre, Mary Louise Kelly, Pompeo’ya “Büyükelçi Yovanoviç’e bir özür borçlu musunuz?” diye sordu. Pompeo “Ben İran’la ilgili konuşmak üzere röportaj talebini kabul ettim” diyerek Ukrayna ile ilgili sorulara yanıt vermek istemedi

“Ukrayna ile ilgili sorularım olacağı konusunda ekibinizle teyitleşmiştik” diyen NPR muhabirinin Ukrayna ile ilgili ısrarlı sorularıyla gergin geçen röportaj başladıktan dokuz dakika sonra sona erdi. NPR muhabirinin yine görev yaptığı kuruluşta yayınlanan programda anlattığına göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo röportajdan sonra kendisini azarladı.

Mary Kelly’nin iddiasına göre Pompeo “Sence Amerikalılar Ukrayna’yı umursuyor mu?” diye sordu ve hem bu cümlesinde hem de sonraki pek çok cümlede küfürlü ifadeler kullandı. İddiaya göre Mike Pompeo daha sonra muhabire Ukrayna’yı haritada gösterip gösteremeyeceğini sordu, danışmanlarından üzerinde ülke adlarının yazılı olmadığı bir harita getirmelerini istedi.

ABD’nin eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yavonoviç Başkan Donald Trump’ın şahsi avukatı Rudy Giuliani ve onun yakın çevresinin çabalarının ardından Trump tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında görevden alınmıştı.

