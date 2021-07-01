NSA Rusya'nın Siber Saldırı Metodlarını Açıkladı

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) tarafından yapılan uyarı, Rus askeri istihbarat dairesine (GRU) bağlı ajanların düzenledikleri saldırıların ayrıntılarına yer veriyor. Bu saldırılar, daha önce 2016 ve 2020 Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalelerle ve yurtdışında düzenlenen başka büyük siber saldırılarla ilişkilendirilmişti.

NSA Siber Güvenlik Başkanı Rob Joyce, yaptığı açıklamada, siber saldırı kampanyasının ”küresel çapta büyük olasılıkla devam ettiğini” söyledi.

Söz konusu ‘’kava kuvvet’’, siber saldırganların bazı sistemlere erişim elde edene kadar olası şifrelerle bu sistemleri otomatik olarak adeta bombardımana tutmasını içeriyor. NSA, şirketleri çok faktörlü doğrulama ve tahmin edilmesi zor şifreler kullanmayı zorunlu tutma gibi ”siber temizlik” uygulamalarına geçmesini tavsiye ediyor.

Tavsiyeler arasında siber saldırı kampanyasının belirli hedefleri ya da tahmini amaçları açıklanmadı; sadece siber saldırganların dünya genelinde yüzlerde kuruluşu hedef aldıkları belirtildi.

NSA, GRU bağlantılı ajanların, ilk olarak Google tarafından bulut bilişim hizmetlerinin yönetilmesi için geliştirilen Kubernetes adlı açık kaynaklı aygıtı kullanarak 2019 yılı ortalarından 2021 yılı başına kadar bilgisayar ağlarına girmeye çalıştığını bildirdi. NSA'e göre sistemlere erişim sağlama girişimlerinin ”büyük bir kısmı” Microsoft Office 365 bulut bilişim hizmetlerini kullanan kuruluşları hedef alsa da siber saldırganlar, bu hizmeti sunan diğer firmaları ve elektronik posta sunucularını da hedefleri kapsamına aldı.

ABD, uzun zamandır Rusya’yı casusluk yapmak, dezenformasyon yaymak, hükümetlerin işleyişini aksatmak ve kilit altyapı sistemlerini sekteye uğratmak amacıyla siber saldırılar düzenlemek ya da bu tür saldırılara hoşgörü göstermekle suçluyor. Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, konuya ilişkin açıklama yapması taleplerine henüz yanıt vermedi.

Siber güvenlik firması Mandiant'ın analizden sorumlu başkan yardımcısı John Hultquist, NSA'in açıklamasında yer alan ayrıntıları, ”karar alıcılar, diplomatlar, ordu ve savunma sanayine karşı rutin faaliyetler” olarak niteledi. Hultquist, ”Bu uyarı, GRU'nun bir tehdit unsuru olmaya devam ettiğine ilişkin iyi bir hatırlatma, yaklaşan Olimpiyatlar öncesinde özellikle önemli çünkü oyunları sekteye uğratmak isteyebilirler” dedi.

NSA'in açıklamasına Federal Soruşturma Dairesi (FBI) ve Altyapı Güvenliği Dairesi'yle İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi de katıldı.

2018'de özel yetkili savcı Robert Mueller ve ekibi, GRU'ya bağlı 12 askeri istihbarat görevlisini, 2016 Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'ı zayıflatıp rakibi Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'ı güçlendirmek için Demokrat Parti'nin elektronik posta yazışmalarına erişmek ve bu yazışmaları sızdırmakla suçlamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen sonbaharda Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nı ve Amerikan firmalarını hedef alan siber saldırılarla ilgili GRU mensuplarına suçlamalar yöneltmişti.

SolarWinds siber saldırı kampanyasının arkasında olmakla suçlanan ve siber faaliyetlerinin tespit edilmemesi için titiz ve dikkatli davranan Rus dış istihbarat dairesi SVR'nin aksine GRU, en çok hasara yol açan siber saldırıların arkasında görülüyor. Bunlar arasında Ukrayna'nın elektrik ağlarına ve 2017 yılında küresel çapta 10 milyar dolarlık zarara yol açan NotPetya virüsü saldırısı da bulunuyor.

ABD'li yetkililer GRU ajanlarını, Corona virüsü pandemisi hakkında dezenformasyon yaymakla da suçlamıştı. Mart ayında ABD istihbaratının yayınladığı değerlendirmeye göre GRU, 2019 ve 2020'de Amerikan siyasetinde rol oynayan kişileri takip etmeye çalıştı, Ukrayna enerji firması Burisma'nın yan kuruluşlarına yönelik siber saldırı düzenledi. Bu saldırıların nedeninin, Başkan Joe Biden'ın Burisma'nın yönetim kurulunda yer alan oğlu Hunter Biden hakkında bilgi toplamak olduğu sanılıyor.

