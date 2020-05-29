NSA'den Rusya Kaynaklı Siber Casusluk Uyarısı

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) Perşembe günü bazı özel şirketleri ve bunların ortağı olan devlet kurumlarını Rusya’nın sanal bilgisayar korsanlığı operasyonuna karşı uyardı. Uyarıda bilgisayar korsanlarının özel bir müdahale tekniği aracılığıyla çoğunlukla sanayi firmaları tarafından bilgisayar altyapısını yönetmek için kullanılan operasyon sistemlerini hedef aldıkları belirtildi.

NSA’in siber güvenlik işbirliği merkezi müdürü Doug Cress, ‘‘Bu aktif şekilde suistimal edilen bir zafiyet. Bunun geniş ölçekte siber güvenlik çevreleri tarafından dikkate alınmasını istiyoruz’’ dedi.

Uyarı, dış kaynaklı istihbarat toplamak ve önlem alınabilecek siber savunma bilgilerini paylaşarak Savunma Bakanlığı sistemlerini korumakla yükümlü NSA’in bir dizi kamuoyu bildiriminin bir parçası konumunda.

Cress hangi iş sektörlerinin Rus bilgisayar korsanlarının bu faaliyetinden en çok etkileneceği, kaç organizasyonun Rus siber korsanların tekniği nedeniyle tehdit altında olduğu ya da siber casusluk operasyonunun belli bir coğrafi bölgeyi hedef alıp almadığıyla ilgili açıklama yapmadı.