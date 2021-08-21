N'Sakala: Beşiktaşlı futbolcu, maç sırasında fenalaşarak hastaneye götürüldü

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantepspor deplasmanına giden Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Fabrice N'Sakala sahada fenalaştı.

Maçın 71. dakikasında N'Sakala oyuncu topsuz alanda yere yığıldı. N'Sakala'ya ilk müdahaleyi yapmak üzere takım arkadaşı Necip Uysal gitti.

Saha içindeki müdahalenin tam olarak yeterli olmaması nedeniyle sahaya ambulans çağrılırken, 31 yaşındaki oyuncu ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, N'Sakala'nın hastaneye götürülürken bilincinin açık olduğu belirtildi.

https://twitter.com/Besiktas/status/1429179737319092234?s=20

Siyah-beyazlı ekibin açıklamasında, "Futbol Takımımızın Gaziantep ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice N'Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

N'Sakala'ya diğer futbol kulüplerinden de "geçmiş olsun" mesajları geldi.

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1429180597084336134?s=20

https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1429178958487171076?s=20

