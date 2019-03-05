NSA’nın Çok Tartışılan Programı Sona Erdi

Ulusal Güvenlik Dairesi NSA’nın Amerikalıların ülke için telefon aramaları ve mesajlarına kayıt altına aldığı programını sessiz sedasız sona erdirdiği bildirildi.

New York Times gazetesine konuşan Temsilciler Meclisi azınlık lideri Kevin McCarthy’nin ulusal güvenlik danışmanı Luke Murry, programın aylardır kullanılmadığını ve Başkan Trump’ın Kongre’den yasal yetkinin yenilenmesini istemeyebileceğini söyledi

Cumhuriyetçi McCarthy’nin danışmanı, ‘’Trump yönetimi programı son 6 aydır kullanmıyor. Kayıtlara yeniden başlamak isteyeceklerinden de emin değilim’’ dedi.

Ulusal Güvenlik Dairesi’nden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Kevin McCarthy’nin ofisinden yapılan açıklamadaysa Murry’nin yönetim adına ya da Kongre’nin konuyla ilgili niyetleri kapsamında konuşmadığı kaydedildi.

11 Eylül saldırılarının ardından kullanılmaya başlanan eski sistem, 2013’te Edward Snowden tarafından ifşa edilmişti. Snowden gizli bilgileri sızdırmakla suçlanmıştı.

2015 yılında Kongre tarafından Ulusal Güvenlik Dairesi NSA’nın kayıt toplama yetkisini sınırlandıran yenilikler yapılmıştı. Ulusal İstihbarat Yönetimi tarafından yayınlanan rapora göre bu değişikliklere rağmen yeni gözetleme sisteminin ikinci yılında rakamlarda dikkat çekici artış yaşandı.

2017 yılında Amerikalılara ait 534 milyon telefon çağrısı ve yazılı mesajın kaydı alındı. Bu rakam 2016’dakinin neredeyse üç katı.

