NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarının sayısı artıyor

0" imzalı aşırı sağcı tehdit mektuplarının, muhalefet partilerinden Yeşiller ve Sol Parti’nin bazı milletvekillerine de gönderildiği ortaya çıktı.Almanya'da "NSU 2.0" imzalı aşırı sağcı tehdit içeren mektupların, Alman Federal Meclisi'nde grubu bulunan muhalefet partilerinden Yeşiller ve Sol Parti'nin bazı milletvekillerine de gönderildiği bildirildi. Sol Parti grubundan bir sözcünün dpa'ya (Alman Haber Ajansı) verdiği bilgiye göre, söz konusu tehdit mektupları, partinin Federal Parlamento Grup Başkanı Amira Mohamed Ali ile milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut'a da ulaştı.

Yeşiller Partisi'nin yöneticilerinden Michael Kellner ise AFP haber ajansına verdiği demeçte, "NSU 2.0" imzalı yeni tehdit mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, aşırı sağcı tahriklere karşı yetkililerden daha kararlı bir tutum beklediklerini dile getirdi. "Tehdit mesajlarıyla siyasetçiler ev kamusal hayatın önde gelen isimleri sindirilmeye ve cesaretleri kırılmaya çalışılıyor" diyen Kellner, "Bu tahrikler daha sonra şiddet olaylarına dönüşüyor. Canlı bir demokrasi buna müsaade edemez" dedi.