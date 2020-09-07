NSU 2.0 tehdit mektuplarında şüpheli polis

0 imzalı tehdit mektuplarına ilişkin soruşturmada Hamburg ve Berlin'den dört polis memuru şüpheli olarak sorgulandı.Almanya'da "Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) 2.0" imzasıyla gönderilen aşırı sağcı tehdit mektuplarına ilişkin Hessen eyaletinde yürütülen soruşturmada elde edilen ipuçları, şüpheliler arasında Hamburg ve Berlin'den polis memurlarının bulunduğunu ortaya koydu.

Süddeutsche Zeitung ile Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) ortak haberinde,"NSU 2.0" soruşturması kapsamında Hamburg ve Berlin'den toplam dört polis memurunun şüpheli olarak ifadesinin alındığı, polislerin görevlerine devam ettiği belirtildi.

Gazeteciye ait bilgiler sorgulandı

Die Tageszeitung'da (taz) çalışan Hengameh Yaghoobifarah tehdit mektubu almadan kısa bir süre önce, Hamburg'da Mitte ve Neugraben karakollarında görevli iki polis memurunun birbirinden bağımsız olarak gazeteciye ait bilgileri emniyete ait bilgisayarda aradığı belirlendi. WDR ve Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, söz konusu polis memurları Yaghoobifarah'un gazetedeki polislere ilişkin köşe yazısını okuduktan sonra duydukları öfke ve meraktan dolayı gazeteciye ait bilgileri aradıklarını ifade etti. Soruşturma kapsamında, gazeteciye ait bilgilere işlem yapıldığı veya üçüncü bir kişiye verildiğine dair kanıt bulunamadığı belirtildi.