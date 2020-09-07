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NSU 2.0 tehdit mektuplarında şüpheli polis

07.09.2020 10:12 | Son Güncelleme

Aşırı sağcı saiklerle gönderilen NSU 2.

0 imzalı tehdit mektuplarına ilişkin soruşturmada Hamburg ve Berlin'den dört polis memuru şüpheli olarak sorgulandı.Almanya'da "Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) 2.0" imzasıyla gönderilen aşırı sağcı tehdit mektuplarına ilişkin Hessen eyaletinde yürütülen soruşturmada elde edilen ipuçları, şüpheliler arasında Hamburg ve Berlin'den polis memurlarının bulunduğunu ortaya koydu.

Süddeutsche Zeitung ile Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) ortak haberinde,"NSU 2.0" soruşturması kapsamında Hamburg ve Berlin'den toplam dört polis memurunun şüpheli olarak ifadesinin alındığı, polislerin görevlerine devam ettiği belirtildi.

Gazeteciye ait bilgiler sorgulandı

Die Tageszeitung'da (taz) çalışan Hengameh Yaghoobifarah tehdit mektubu almadan kısa bir süre önce, Hamburg'da Mitte ve Neugraben karakollarında görevli iki polis memurunun birbirinden bağımsız olarak gazeteciye ait bilgileri emniyete ait bilgisayarda aradığı belirlendi. WDR ve Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, söz konusu polis memurları Yaghoobifarah'un gazetedeki polislere ilişkin köşe yazısını okuduktan sonra duydukları öfke ve meraktan dolayı gazeteciye ait bilgileri aradıklarını ifade etti. Soruşturma kapsamında, gazeteciye ait bilgilere işlem yapıldığı veya üçüncü bir kişiye verildiğine dair kanıt bulunamadığı belirtildi.

Berlin'de ise Neukölln ve Spandau'daki karakollarda görevli iki polis memuru şüpheli olarak ifade verdi. Berlinli kabare sanatçısı İdil Bayar'ın tehdit mektubu almasından kısa bir süre önce şüphelilerin polise ait veri bankasında İdil Bayar hakkında bilgi aradığı kaydedildi.

İdil Bayar'ın bilgileri aynı gün iki ayrı kentte arandı

WDR ve Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, soruşturmada Bayar hakkında bilgilerin aranma tarihi dikkati çekti. 5 Mart 2019'da Berlin ve Wiesbaden kentlerindeki polise ait bilgisayarlardan İdil Bayar hakkında arama yapıldığı tespit edildi. Bu arada, tehdit mektubunda Bayar'ın ailesi hakkındaki ayrıntıların Berlin'deki kayıtlı verilerde bulunmadığı saptandı.

Almanya'da sekizi Türkiye kökenli 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı NSU örgütünün adını kullanarak "NSU 2.0" imzasıyla aralarında siyasetçi, gazeteci, avukat ve sanatçıların bulunduğu kişilere Ağustos 2018 yılından bu yana tehdit mektupları gönderiliyor. Wiesbaden'da oluşturulan özel bir ekip tarafından Almanya genelinde yürütülen soruşturmada bulunan ipuçları şüpheliler arasında polislerin de bulunduğuna işaret ediyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 polis memurunun ifadesi alındı.

AFP/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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