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NSU 2.0'dan 69 ırkçı tehdit mektubu

21.07.2020 18:56 | Son Güncelleme

Almanya'da 8 ayrı eyalette NSU 2.

0 imzalı 69 ırkçı tehdit mektubu gönderildiği tespit edildi. Tehdit mektubu gönderilenler arasında siyasetçiler, gazeteciler ve sanatçılar var.Almanya'da NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarının sayısının şimdiye kadar bilinenin üzerinde olduğu ortaya çıktı. Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, bugün eyalet parlamentosunun içişleri komisyonunda yaptığı açıklamada, ülkenin sekiz ayrı eyaletinde 27 kişi ve kuruluşa NSU 2.0 imzalı 69 ırkçı tehdit içerikli mektubun gönderildiğinin belirlendiğini söyledi.

İçişleri Bakanı, Hessen eyaletinde tehdit mektubu alan dokuz kişiden beşinin eyalet emniyet birimlerinin desteğiyle bulunduğunu, eyalette tehdit mektubu alan diğer dört kişinin de güvenlik ve yargı mensupları olduğunu söyledi.

Tehdit mektuplarının tek bir göndericiye ait olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Ancak İçişleri Bakanı Beuth, gönderici adreslerinin birbirlerine benzer olduğunu, tehditlerin çoğunluğunun elektronik posta yoluyla gönderildiğini, ayrıca faks, kısa mesaj ve diğer iletişim araçlarının da kullanıldığını ifade etti.

Beuth, emniyet birimlerinin mektupların gönderildiği adreslerin açık kaynaklardan erişilebilecek nitelikte olup olmadığını araştırdığını da vurguladı.

Kişisel bilgiler polis bilgisayarında sorgulandı

Yürütülen soruşturmada, tehdit mektuplarının gönderildiği üç kişiye ait bilgilerin Hessen polisine ait üç ayrı bilgisayarda sorgulandığının ortaya çıktığına da değinen Beuth, bunun da bu mektuplar için kullanılan bilgilerin polis bilgisayarlarında yapılan sorgulama sonucu elde edildiği şüphesini doğurduğunu dile getirdi.

Hessen polis bilgisayarlarında mektupların gönderildiği diğer kişiler için başka sorgulama yapılmadığını söyleyen Beuth, diğer eyaletler ve Federal Emniyet Teşkilatı ile bağlantıda olduklarını da sözlerine ekledi.

Almanya'da kısa bir süre önce Sol Partili siyasetçilere, Berlinli komedyen İdil Baydar ve bazı gazetecilere tehdit mektupları gönderildiği basına yansımıştı. NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız da 2018 yılında ırkçı tehdit mektupları aldığını açıklamıştı.

Ayrıca "Jilet Ayşe" olarak tanınan İdil Baydar'ın kişisel bilgilerinin Hessen'deki polis bilgisayarında arandığı ortaya çıkmıştı.

Emniyet Müdürü istifa etti

Hessen polisi içinde aşırı sağcı yapılanma olduğu iddialarının ardından Hessen Emniyet Müdürü Udo Münch, geçen hafta görevinden istifa etti. Yaşanan skandal nedeniyle baskı altında olan Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth da tehdit mektuplarıyla ilgili olarak kendisinin zamanında bilgilendirilmediğini belirterek Münch'ün istifasını kabul etti.

Tehdit mektuplarındaki NSU 2.0 imzasıyla, 2000-2007 yılları arasında 8'i Türkiye biri Yunanistan vatandaşı ile bir polis memurunu öldüren "Nasyonal Sosyalist Yeraltı” örgütünün kısa adı NSU'ya atıfta bulunuluyor.

dpa,MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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