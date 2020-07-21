NSU 2.0'dan 69 ırkçı tehdit mektubu

0 imzalı 69 ırkçı tehdit mektubu gönderildiği tespit edildi. Tehdit mektubu gönderilenler arasında siyasetçiler, gazeteciler ve sanatçılar var.Almanya'da NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarının sayısının şimdiye kadar bilinenin üzerinde olduğu ortaya çıktı. Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, bugün eyalet parlamentosunun içişleri komisyonunda yaptığı açıklamada, ülkenin sekiz ayrı eyaletinde 27 kişi ve kuruluşa NSU 2.0 imzalı 69 ırkçı tehdit içerikli mektubun gönderildiğinin belirlendiğini söyledi.

İçişleri Bakanı, Hessen eyaletinde tehdit mektubu alan dokuz kişiden beşinin eyalet emniyet birimlerinin desteğiyle bulunduğunu, eyalette tehdit mektubu alan diğer dört kişinin de güvenlik ve yargı mensupları olduğunu söyledi.

Tehdit mektuplarının tek bir göndericiye ait olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Ancak İçişleri Bakanı Beuth, gönderici adreslerinin birbirlerine benzer olduğunu, tehditlerin çoğunluğunun elektronik posta yoluyla gönderildiğini, ayrıca faks, kısa mesaj ve diğer iletişim araçlarının da kullanıldığını ifade etti.