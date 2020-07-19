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NSU 2.0’dan Deniz Yücel’e tehdit mektubu

19.07.2020 15:03 | Son Güncelleme

Welt am Sonntag, "NSU 2.

NSU 2.0’dan Deniz Yücel’e tehdit mektubu

0" imzası ile gönderilen tehdit mektuplarından birinin de gazeteci Deniz Yücel’e gittiğini duyurdu.Almanya'da son dönemde, Hessen Eyalet Emniyet Müdürü'nün görevinden ayrılmasına neden olan "NSU 2.0" imzalı tehdit mektuplarından birinin de, gazeteci Deniz Yücel'e gönderildiği öne sürüldü. Welt am Sonntag gazetesinde çıkan ilgili habere göre, cuma günü toplam 15 elektronik posta adresine birbirine benzer aşırı sağcı içerikte mektuplar yollandı. Bunlardan birinin de, geçen hafta Türkiye'de, gıyabında görülen davada hapis cezasına çarptırılan gazeteci Deniz Yücel'e gönderildiği bildirildi.

Gazetenin haberine göre tehdit mektubu gönderilen 15 adres arasında Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth, Sol Parti Hessen Eyalet Meclisi Grup Başkanı Janine Wissler ve Türk kökenli kabare sanatçısı İdil Baydar da bulunuyor. Gerek Wissler ve Baydar'a, gerekse kamusal hayatın içinden, tanınmış pek çok başka isimlere de geçen aylarda da çok sayıda "NSU 2.0" imzalı tehdit mektubu ulaşmıştı.

Polis Deniz Yücel'i bilgilendirmedi iddiası

Deniz Yücel'e ve bir başka kadın gazeteciye gönderilen son mektupların da hakaret ve tehdit içerikli olduğu ifade ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Deniz Yücel, tehdit mektuplarından ancak meslektaşlarının araştırmaları sonunda haberdar olmasının rahatsızlık verici olduğunu ve polisin şu ana dek kendisiyle ile irtibata geçmediğini belirtti.

Hessen İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü ise Welt am Sonntag'a yaptığı açıklamada, tehdit mektuplarının bakanlık tarafından bilindiği ve tehdit edilen kişilerin normal şartlar altında haberdar edilmiş olması gerektiğini dile getirdi.

Gazeteciler Sendikası: İnsanları sindirmeye yönelik

Alman Gazeteciler Sendikası (DJV) ise soruşturmayı yürüten yetkililere çağrıda bulunarak, gazetecilere, sanatçılara ve siyasilere yönelik tehditlerin ciddiye alınmasını ve konunun gerekli çaba gösterilerek açığa çıkarılmasını talep etti.

DJV Başkanı Frank Überall, Deniz Yücel gibi ölüm tehdidi alan kişilerin bu durumdan haberdar edilmediği bir ortamda, "Soruşturmanın gerekli özenle yürütüldüğünden" söz edilemeyeceğini dile getirdi. Überall, aşırı sağ içerikli tehdit mesajlarını da, Alman demokrasisini hedef alan, "insanları sindirmeye yönelik iğrenç çabalar" olarak nitelendirdi. Überall ayrıca, mağdurları korumanın ve ciddiyetle suçluların ortaya çıkarılmasının polisin asli görevi olduğunu vurguladı.

Söz konusu tehdit mektuplarının gönderildiği bazı kişilerin kişisel bilgilerine Hessen eyaletindeki karakolların bilgisayarlarından ulaşıldığının ortaya çıkması üzerine geçen hafta Hessen Eyalet Emniyet Müdürü Udo Münch görevinden ayrılmıştı.

AFP,DW / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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