NSU davası notları kitaplaştırıldı

BERLİN (AA) - Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında dört gazetecinin tuttuğu notlar ''NSU süreci. Tutanaklar'' adıyla kitaplaştırıldı.

Federal Basın Merkezinde düzenlenen toplantıyla kitabın tantımı gerçekleştirildi.

Tanıtımda ünlü aktör Sebastian Koch, kitaptan pasajlar okuyarak NSU davasında yaşananları hatırlattı.

Federal Siyasi Eğitim Merkezi (bbp) tarafından hazırlanan 2 ciltlik kitap, NSU davasını takip eden dört gazeteci Annette Ramelsberger, Wiebke Ramm, Tanjev Schultz ve Rainer Stadler'in duruşmalarda tuttukları birebir notlardan oluşuyor.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde 6 Mayıs 2013’te başlayan ve 11 Temmuz 2018'de tamamlanan davada 438 duruşma yapıldı ve 600 tanık ve bilirkişi dinlendi.

Kitap, tutulan 12 bin sayfa notların 2 bin sayfalık özetinden oluşuyor.

Kitapta ayrıca NSU terör örgütü üyelerinin 13 yıl boyunca hiç dikkat çekmeden Alman istihbaratı ve polisin neden bulamadığı, aşırı sağcıların halk içinde nasıl taban buldukları ve yabancılara karşı bu kin ve nefretin kaynağının ne olduğu sorularının cevapları verilmeye çalışılıyor.

