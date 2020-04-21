NSU davasında 93 hafta sonra gerekçeli karar

Böylelikle sanık avukatlarının temyiz başvuru süreci başlamış oldu.Sekizi Türk on kişiyi öldürmekle suçlanan ırkçı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında gerekçeli karar mühletin dolmasına bir gün kala açıklandı. Davanın görüldüğü Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, 3 bin 25 sayfalık gerekçeli kararın, taraflara "kısa süre içinde" iletileceğini açıkladı.

Mahkeme 11 Temmuz 2018 tarihinde açıkladığı kararda on cinayet, iki bombalı saldırı ve soygun gibi diğer suçlardan NSU'nun hayattaki tek üyesi Beate Zschäpe'yi ömür boyu hapis cezasına çarptırmış, diğer dört sanığa da NSU'ya yardım ve yataklıktan 2,5 ila 10 yıl hapis cezaları verilmişti.

Sanık avukatlarının gerekçeli kararı inceleyerek temyiz başvurusunu yazılı olarak gerekçelendirmek için bir aylık süreleri bulunuyor. Temyiz başvurusunun kabulü konusunda kararı ise Yargıtay verecek.

NSU'nun temyiz için şansı var mı?

NSU'ya atılı suçları bizzat işlediği düşünülen Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, 2011 yılında içinde yaşadıkları karavanın içinde ölü bulunmuş, intihar ettikleri sonucuna varılmıştı. Davanın baş sanığı 45 yaşındaki Zschäpe'nin, Böhnhardt ve Mundlos ile birlikte yaşamasına rağmen hiç bir suç mahalinde bulunmamış olması ya da bulunduğuna dair bir delil bulunmaması, temyiz konusunda tartışmalı konuların başında geliyor.