NSU kitabının yazarı Özdemir: Almanya Neonazilerin değil demokratların ülkesi

Yazar Yücel Özdemir "Neonazi-İstihbarat-Emniyet üçgeninde NSU Cinayetleri" adlı kitabı DW Türkçe’ye anlattı.Neonazi yapılanması NSU, Almanya’da uzun yıllar göçmenleri hedef aldı. Irkçı terör örgütü cinayet ve bombalı saldırılarla can alırken, emniyet birimleri failleri kurban yakınları arasında aradı. Çete ortaya çıkarıldığında ise geride 10 kurban, yüzlerce mağdur, onarılmaz acılar ve kocaman soru işaretleri kaldı. NSU terör hücresinin yargılandığı davayı izleyen, kurban yakınlarıyla birebir görüşen gazeteci Yücel Özdemir’e "Neonazi-İstihbarat-Emniyet üçgeninde NSU Cinayetleri" kitabının öyküsünü sorduk.

Her şeyden önce dava sırasında olanları doğru ve titiz bir şekilde aktarma sorumluluğunu yükledi. Sadece temsil ettiğim gazete için değil, gelişmeleri takip eden Türkiyeli her okuyucunun anlayabileceği şekilde haber ve yorumlar yapmam gerekiyordu. Bu çerçevede çok sayıda haber yaptım. Gazete olarak imkanlarımız sınırlı olduğu halde davanın yüklediği sorumluluğu yerine getirdiğimizi düşünüyorum.

Dava boyunca 10 kişinin katili bir çetenin hayattaki tek üyesi ve ona yardımcı olan sanıklarla aynı salonda bulundunuz. Bir göçmen, yani muhtemel hedeflerden biri olarak orada neler hissetiniz?

Davanın ilk günü katiller salona getirildiklerinde, ikinci katta gazetecilere ayrılan yerden pür dikkat izliyorduk. Zschäpe salona alındığında içimden 'Katiller' diye bağırmak geldi. Gazeteciliği bırakıp eylemci olmak geldi içimden. Çünkü, dediğiniz gibi kurbanlar, benim gibi Türkiye’den geldikleri için öldürülmüşlerdi. Cinayetleri tek tek ele aldığımızda katiller için kurbanın Türk ya da Türkiyeli olması yeterliydi. Bu nedenle her Türkiye kökenli hedef olabilirdi. Halen gece Köln'de bir lokanta ya da büfeye girdiğimde tezgah başında duran Türkiyelinin de NSU'nun kurbanlarından biri olabileceğini aklımdan geçiriyorum. Bu nedenle mahkeme salonuna her girdiğimde, katillerin yüzüne her baktığımda öfkemi yanımda götürdüm. Kitap biraz da bunun ürünü.

NSU olayı ve davası Türkiye gündeminde yeteri kadar yer aldı mı?