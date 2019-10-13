NSU kurbanları için dikilen anıtlara yönelik saldırılar

BERLİN (AA) - Almanya’da ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülenler için ülkede dikilen anıtlara son yıllarda çok sayıda saldırı yapıldığı bildirildi.

Die Welt gazetesinin haberlerine göre, NSU kurbanları için Almanya'nın değişik kentlerinde dikilen anıtlar son yıllarda çok sayıda saldırının hedefi oldu.

Bazı anıtların birden fazla kez saldırıya uğradığının kayda geçtiğine işaret edilen haberde, şimdiye kadar hiçbir failin yakalanmadığı vurgulandı.

Haberde, NSU terör örgütü tarafından öldürülen Halit Yozgat için Kassel kentinde dikilen anıta kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce 2014’te bir saldırı gerçekleştirildiği anımsatılırken, Rostock şehrinde NSU kurbanı Mehmet Turgut için dikilen anıta 2014’den bu yana üç saldırı düzenlendiği belirtildi.

Nürnberg’de NSU kurbanları için konulan anıtın 2015 yılında yerinden söküldüğü, aynı kentte ayrıca iki ayrı anıta gamalı haç çizildiği aktarılan haberde, Heilbronn kentinde 2008'de NSU kurbanı Alman polis Michele Kiesewetter için dikilen anıtın sökülerek nehre atıldığı, aynı kentte 2014'te NSU kurbanlarının anıtına boyalı saldırı yapıldığı kaydedildi.