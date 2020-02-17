NSU mağdurlarının avukatıydı, şimdi bir neonaziyi savunuyor

Kaplan'ın şimdi bir Alman ırkçının avukatlığını üstlenmesiyse şaşkınlık yarattı. Kaplan'a göre bu durum çelişki değil, hukukun bir parçası.Almanya'da Türkiye kökenli avukat Mustafa Kaplan'ın Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'yi öldürmekten yargılanan aşırı sağcı Stephan E.'nin savunma ekibinde yer alacağı açıklandı.

Daha önce 8'i Türk, biri Yunan, biri de Alman polis memuru olmak üzere 10 kişinin katledilmesinden sorumlu tutulan ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü davasında mağdur yakınlarını temsil eden Kaplan'ın, şimdi de aşırı sağcı bir sanığı temsil edecek olması Alman basınında geniş yer buldu.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kaplan, "Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen NSU davası, aile bireyleri NSU üyeleri tarafından öldürüldüğünde yaşadıkları acıyla başa çıkmada kurban aileleri için özel bir öneme sahipti. Müdahil avukat olarak, olayların cezai soruşturmasındaki küçük payım ve katkımdan dolayı mutlu ve minnettarım" diyor.

Adil yargılama vurgusu

Neonazi olduğu belirtilen müvekkilinin de adil bir yargılama sürecinden geçmesi gerektiğine önem verdiğini ifade eden Kaplan, böylece sanığın cinayeti işlemesindeki diğer unsurların da ortaya çıkarılmasının mümkün olabileceğini belirtiyor.