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NTO Başkanı Özyurt’dan Zafer Bayramı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 10:36 | Son Güncelleme

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü nedeniyle bir kutluma mesajı yayımladı.

NTO Başkanı Özyurt’dan Zafer Bayramı kutlaması

Başkan Özyurt mesajında, 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta kesin zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun, Türk milletinin yeniden diriliş destanı olduğunu ifade etti.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nda işgal kuvvetlerine karşı sergilediği birlik beraberlik ve direniş ruhunun bugün de yaşadığını belirten NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt'un mesajında, "Türk milleti olarak 30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 30 Ağustos, Türk milletinin emperyalist güçlere karşı topyekun verdiği mücadelenin, zaferle sonuçlandığı gündür. Ülkemiz bugün de bazı devletlerin ekonomik ablukası ile karşı karşıyadır. Ancak, Büyük Taarruzda sergilenen o birlik ve beraberlik ruhu yine o günkü gibi canlıdır. Bizler birlik ve beraberliğimizi korudukça, hiçbir güç bize zarar veremeyecektir. Bu vesile ile tüm milletimizin Zafer Bayramını kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi. (İHA)

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30 Ağustos 30 Ağustos Zafer Bayramı Nizip mehmet özyurt

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