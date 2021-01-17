NTO’da Yüksek İstişare Toplantısı yapıldı

Aydın Nazilli Ticaret Odası (NTO) aylık olağan yüksek istişare toplantılarından birini daha gerçekleştirdi. Toplantıya katılan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’e, odaya kayıtlı küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunları anlatılarak destek istendi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan Başkanlığında bir araya gelen Ticaret Odası Meslek Komitesi Başkanları, aylık olağan olarak düzenledikleri Yüksek istişare toplantısı ile bir kez daha sorunlarını Ankara’ya iletmek üzere Milletvekili Erim’i konuk etti. Toplantıya katılan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, bölgenin kalkınması ve gelişmesi için yürüttüğü çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgilendirme yaparak kurul üyelerinin sorularını cevapladı. Toplantı gündeminde ise bölgenin gelişimi için yapılması talep edilen çalışma ve projelerin durumu hakkında bilgi almak ve ayrıca Ticaret Odasına kayıtlı işletmelerin pandemi sürecinde yaşadıkları sorunlar ile ilgili alınması istenen önlemlerin Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’e sunulması yer aldı. Odaya kayıtlı küçük ve orta ölçekli işletmelerden alınan görüş ve talepler maddeler halinde görüşülerek çözüm yolları arandı.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, öncelikle Milletvekili Erim’e bölgenin sorunlarına karşı göstermiş olduğu ilgi ve odanın yaptığı kurumsal çalışmalara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Üyelerden alınan talepler hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Arslan, “Özellikle son çıkarılan kira yardımının maalesef amacına ulaşmadı. Öncelikle tedbirler kapsamında kapanan veya asgari kapasite ile çalışan iş kollarına öncelik verilmesi gerekiyor. Yapılan kira düzenlemesiyle ihtiyacı olmayan sektörlerin de stopaj indiriminden faydalandı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin talep ettiği diğer bir konunun, SGK ödemeleri, vergiler ve pandemi döneminde tahsis edilen kredi taksitlerinin ötelenmesi veya ertelenmesi. Kredilerin ödeme zamanının geldi ancak Mart ayından bu güne kadar işletmelerin iktisadi durumlarında bir iyileşme yaşanmadı. Bu sebeple özellikle kredi taksitlerinin uzun bir süre ötelenmesi gerekiyor. Ayrıca özel eğitim kurumları ve özel okullar için kira desteği ile birlikte SGK ve Vergi ödemelerinin ertelenmesi isteniyor, bu konuda da olumlu bir gelişme bekliyoruz.”

“Sanayi ve genişleme alanları revize edilmeli”

Başkan Arslan, “Özellikle orta ölçekli yatırımcıların sanayi alanı yetersizliğinden dolayı işletme sermayeleriyle yüksek bedeller karşılığında arazi almak zorunda kaldıklarından dolayı bölgemizdeki birçok yatırımcının daha işin başındayken yatırım kararından vazgeçti. Bu konuyla ilgili olarak sürekli konut alanı açan yerel idarelerin de sorumluluğu var. Sorunun çözümünün yani sanayi ve ticaret alanı ihtiyacının ancak TOKİ ve benzeri yetkileri olan bir kurum tarafından değerinde satın alınacak arazilerin altyapısı tamamlanarak sanayi parseli vasfıyla ve makul bir fiyatla sanayiciye verilmesiyle giderilebilir. Ayrıca, Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’nin genişleme alanıyla ilgili yanlış bir tercih neticesinde, küçük sanayinin ve küçük ölçekli işletmelerin gelecekteki genişleme alanının önünün kapandı. Nazilli OSB genişleme alanı kararının revize edilmesi gerekiyor” dedi.

“Gerekli Denetimler Yapılmalı”

Nitelikli eleman ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Arslan, “Meslek lisesi mezunlarının hem sayı hem de mesleki vasıf itibariyle istenen seviyede değil. Bunun çaresinin de, mühendislik, tıp, elektrik-elektronik, otomotiv gibi bölümlerde lisans eğitimi alacak öğrencilerin meslek lisesi mezunu olmalarının zorunlu kılınması neticesinde hem Endüstri Meslek Lisesi’ne olan talep artacak, öğrenci kalitesinin yükseleceğini böylelikle pratik ve teorik birleştiğinden üniversite mezunlarının işsizlik sorununun ortadan kalkacak, hem de üretim konusunda nitelikli iş gücü sorununa çare bulunabilecek. Bunların dışında üretim ve imalat sektörü, son bir yıl içinde orantısız maliyet artışlarıyla karşılaştı. Dövizin artması nedeniyle hammadde ve ara mamül fiyatlarının zaten arttı, ancak bunların üstüne ilave olarak yüzde 30-40’lara varan fahiş zamlar uygulandı. Devletimizin bu konuda gerekli denetimleri yapmasını, gerekli tedbirleri uygulaması gerekiyor. Bu konuyla bağlantılı olarak halkımızın temel gıda maddesi olan ekmeğin yapımı için gerekli olan un ve maya fiyatlarının orantısız bir şekilde arttı. Bu iki gıda maddesi ülkemizde üretilmesine rağmen ithal ürünler gibi fiyat artışı yapıldı, bu anlamda un fabrikalarının ve un ihracatının incelenmesi gerekiyor. Ayrıca, Küçük Sanayi alanında bulunan DSİ’ye ait kanalın Sanayi Kooperatifi mülkiyetine geçmesi için talepte bulunduk ancak bu konuda bir gelişme olmadı” dedi.

Konuşmasının sonunda kişi ve kurumlar olarak devletten sürekli olarak birşeyler istediklerini ancak bölge için gereken güç birliğini yapmadıklarını belirtti. Üniversite ve yüksek okulların kapandığı, öğrenci gelmediği yönünde hep şikayette bulunduklarını da dile getiren Başkan Arslan, “Ama bölgedeki meslek kuruluşları ve yerel kurumlar olarak bir günden bir güne üniversitenin bir sıkıntısının veya ihtiyacının sorulmadığını, üniversitenin ve Sümer kampüsünün daha iyi hale gelmesi için çaba gösterilmediğini görüyoruz” diyerek bu konuda Milletvekili Erim’in öncü olarak bu güç birliği ve dayanışmanın sağlanmasında yardımcı olmasını beklediklerini ifade etti. Toplantı karşılıklı fikir alışverişi, gündeme dair konuşmalar ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

