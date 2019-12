NTV yöneticileri AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mete Çubukçu da "Fotoğrafı çekenin de büyük bir katkısı var. Şebnem Coşkun'u tebrik ediyorum." dedi.

- "O anı donduran bir kare uzunca bir metni anlatabiliyor"

Oylamanın ardından AA "Yılın Fotoğrafları"nı değerlendiren Nermin Yurteri, şunları kaydetti:

"Şahane kareler her biri, anı gösteren ve bize çok şey anlatan. Doğal afetler, ülke, yaşam, spor gündemiyle ilgili her biri birbirinden güzel bir kare. Karar vermek çok zor oldu. Birini seçtiğimizde diğerine haksızlık ediyormuş duygusunu da yaşadık. Fotoğrafı makineler değil, makinelerin arkasındaki insanlar çekiyor. Çok şey söylüyor her biri bize. Akıl, zihin, göz, o anki ortam. Bütün bunların aynı hizaya gelmesi ve ortaya çıkan kareler. Elbette görüntüler de her zaman çok önemli. Bazen o anı donduran bir kare fotoğraf sayfalarca sizin sözcük ve cümlelerle anlatabileceğiniz şeyleri ya da uzun bir haber metni, bir filmde anlatabileceğiniz uzun diyalogları anlatabiliyor. Tüm arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Tebrik ediyoruz. Fotoğraflara baktıktan sonra aklımda yaşanmışlıklar kaldı. Bazılarında hüzün, bazılarında yaşama sevinci, umut, öfke kaldı. Hayata dair, o ana dair her şey. Bütün bir yılın gündemi de aynı zamanda. İşimiz görüntülerle. Ancak görüntülerle önemli haberleri yaparken hep bir ajansa döner bakarız. Anlara bakarız. Görüntüden daha iyi anlatan kareleri buluruz, mutlaka vardır çünkü. O fotoğrafları da mutlaka hazırladığımız habere dahil ederiz. Seçtik ama hep aklımız seçemediğimiz diğer karelerde kaldı."