Nubia’nın akıllı saati geliyor

Nubia bu süreçte yeni telefonu haricinde ilk akıllı saat modelini de satışa sunmak istiyor. Çin’den gelen haberlere göre önümüzdeki günlerde Nubia Watch’ın da raflardaki yerini alması bekleniyor.

Hali hazırda pek çok firmanın akıllı saat ürettiğini biliyoruz. Genel olarak bakıldığında da bu akıllı saatlerin pek çoğu birbirine benziyor. Lakin sızdırılan görsellere baktığımızda Nubia Watch’ın tasarım olarak piyasadaki rakiplerinden hayli farklı bir yapıda olduğunu görüyoruz.

NUBİA WATCH NASIL OLACAK?

Nubia Watch hayli farklı bir tasarım çizgisine sahip. Saatin kavisli bir ekrana sahip olup olmadığı ise tam olarak anlaşılamıyor. Muhtemelen bunu saat tanıtılmadan anlamamız da zor.

Şimdilik Nubia’nın akıllı saatine ilişkin pek bir bilgi yok. Yani su geçirip geçirmediğini, ne gibi fonksiyonlara sahip olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla fiyatı hakkında da bir bilgimiz yok.

Lakin tüm bu detaylar çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki birkaç gün içerisinde netlik kazanmış olacak. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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