HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Nubia’nın akıllı saati geliyor

Nubia’nın akıllı saati geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.07.2020 12:31 | Son Güncelleme

ZTE’nin yan kuruluşlarından biri olan Nubia bir süredir oyun odaklı yeni akıllı telefonu üzerine yoğunlaşmıştı. Geçtiğimiz hafta tanıtımı gerçekleştirilen Nubia Red Magic 5G büyük bir aksilik yaşanmazsa 28 Temmuz’da (bugün) raflardaki yerini almış olacak.

Nubia’nın akıllı saati geliyor

Nubia bu süreçte yeni telefonu haricinde ilk akıllı saat modelini de satışa sunmak istiyor. Çin’den gelen haberlere göre önümüzdeki günlerde Nubia Watch’ın da raflardaki yerini alması bekleniyor.

Hali hazırda pek çok firmanın akıllı saat ürettiğini biliyoruz. Genel olarak bakıldığında da bu akıllı saatlerin pek çoğu birbirine benziyor. Lakin sızdırılan görsellere baktığımızda Nubia Watch’ın tasarım olarak piyasadaki rakiplerinden hayli farklı bir yapıda olduğunu görüyoruz.

NUBİA WATCH NASIL OLACAK?

Nubia Watch hayli farklı bir tasarım çizgisine sahip. Saatin kavisli bir ekrana sahip olup olmadığı ise tam olarak anlaşılamıyor. Muhtemelen bunu saat tanıtılmadan anlamamız da zor.

Şimdilik Nubia’nın akıllı saatine ilişkin pek bir bilgi yok. Yani su geçirip geçirmediğini, ne gibi fonksiyonlara sahip olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla fiyatı hakkında da bir bilgimiz yok.

Lakin tüm bu detaylar çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki birkaç gün içerisinde netlik kazanmış olacak. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

Ford robot köpek ile fabrikasını revize edecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor
Apple yeni iPhone'ları Hindistan'a taşıdı!Apple yeni iPhone'ları Hindistan'a taşıdı!
Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jandarmadaki atama ve terfiler Resmi Gazete'de

Jandarmadaki atama ve terfiler Resmi Gazete'de

Akrabalar arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Akrabalar arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Hayranıyla aşk yaşıyor! Instagram'dan duyurdu

Hayranıyla aşk yaşıyor! Instagram'dan duyurdu

Galatasaray'da transfer bombası patladı

Galatasaray'da transfer bombası patladı

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

İlginizi Çekebilir

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone 12 Pro ve Pro Max koronavirüse takıldı

iPhone 12 Pro ve Pro Max koronavirüse takıldı

Apple Hindistan operasyonunu büyütüyor!

Apple yeni iPhone'ları Hindistan'a taşıdı!

Samsung Galaxy Watch 3 düşmeye karşı duyarlı olacak

Samsung'un yeni akıllı saati hayat kurtaracak! Bakın nasıl...

Huawei mobil servisleri milyonlara ulaştı

Huawei bir eşiği daha geride bıraktı!

TikTok yüzünden 5 yaşındaki çocuk kör oldu

TikTok çekmek istedi, gözünü kaybetti!

Huawei’nin TalkBand’ın yeni versiyonu geliyor

Huawei'nin iki ürünü bir araya getiren bilekliği yenileniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.