Nubia, oyuncu kulaklığını duyurdu

Bununla birlikte RedMagic, RedMagic 5S akıllı telefon için yeni bir Eclipse Black duyurdu.

Cyberpods, taşıma çantasına kadar uzanan oyun odaklı tasarıma ve ayrıca çok hafif bir yapıya sahip. Her bir kulaklık yaklaşık 5 gram ağırlığında. Yani kulaklık kucağınızda varla yok arasında duracak.

Oyun oynamak için çok önemli olan güçlü, kararlı ve daha da önemlisi düşük gecikmeli bağlantı sağlayan Bluetooth 5.0 kullanıyor. RedMagic, gecikmenin 39 ms kadar düşük olacağını iddia ediyor. Bu sayede PUGB Mobile ve Fortnite gibi rekabetçi oyunlarda sesleri anında duyabileceğiniz.

Diğer bir benzersiz özellik, her kulaklıktaki, oynanan oyuna göre tepki veren ve titreşen atmosferik ışık oluyor. Tam oyuncu işi diyebiliriz.

Bu model toplam 20 saatlik bir iddia edilen pil ömrüne sahip. Müzik çalmayı kontrol etmek ve aramaları cevaplamak için dokunmatik kontroller de diğer modellerde olduğu gibi bu modelde de yer alıyor.

RedMagic ayrıca RedMagic 5s oyun akıllı telefonu için Eclipse Black adlı yeni bir renk duyurdu. Bu yeni rengin oldukça şık göründüğünü söyleyebiliriz.

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