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Nubia, oyuncu kulaklığını duyurdu

14.11.2020 10:03 | Son Güncelleme:
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Nubia, oyuncu kulaklığını duyurdu

Nubia’nın oyun odaklı bir yan kuruluşu olan RedMagic Cyberpods adı verilen yeni bir çift gerçek kablosuz kulaklık duyurdu. Bu kablosuz oyun kulaklıkları Bluetooth 5.0, düşük gecikme modları, atmosferik ışıklar ve daha fazlasını içeriyor.

Bununla birlikte RedMagic, RedMagic 5S akıllı telefon için yeni bir Eclipse Black duyurdu.

Cyberpods, taşıma çantasına kadar uzanan oyun odaklı tasarıma ve ayrıca çok hafif bir yapıya sahip. Her bir kulaklık yaklaşık 5 gram ağırlığında. Yani kulaklık kucağınızda varla yok arasında duracak.

Oyun oynamak için çok önemli olan güçlü, kararlı ve daha da önemlisi düşük gecikmeli bağlantı sağlayan Bluetooth 5.0 kullanıyor. RedMagic, gecikmenin 39 ms kadar düşük olacağını iddia ediyor. Bu sayede PUGB Mobile ve Fortnite gibi rekabetçi oyunlarda sesleri anında duyabileceğiniz.

Diğer bir benzersiz özellik, her kulaklıktaki, oynanan oyuna göre tepki veren ve titreşen atmosferik ışık oluyor. Tam oyuncu işi diyebiliriz.

Bu model toplam 20 saatlik bir iddia edilen pil ömrüne sahip. Müzik çalmayı kontrol etmek ve aramaları cevaplamak için dokunmatik kontroller de diğer modellerde olduğu gibi bu modelde de yer alıyor.

RedMagic ayrıca RedMagic 5s oyun akıllı telefonu için Eclipse Black adlı yeni bir renk duyurdu. Bu yeni rengin oldukça şık göründüğünü söyleyebiliriz.

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