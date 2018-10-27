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Nubia Red Magic 2 sonunda ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.10.2018 08:41 | Son Güncelleme

Razer ve Xiaomi’nin ardından ZTE’de yeni nesil oyun odaklı akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. İşte Nubia Red Magic 2 hakkındaki ilk detaylar.

Nubia Red Magic 2 sonunda ortaya çıktı

Hatırlanacağı üzere Razer kısa süre önce yeni jenerasyon oyun telefonunu tanıtmışı. Razer Phone 2’nin tanıtılmasının ardından Xiaomi de yeni Black Shark modeli Helo ile sahneye çıktı. Şimdi de ZTE yeni oyun odaklı akıllı telefonu için gün sayıyor.

Razer’ın 2017’de satışa sunduğu Razer Phone ile sektörde yeni bir pazar daha oluşmuştu. Oyun odaklı akıllı telefonların oluşturduğu bu pazara sonradan Xiaomi Black Shark, Honor Play, Nubia Red Magic, Asus ROG Phone ve Huawei Mate 20X modelleri de dahil olmuştu.

Şimdi ise yeni jenerasyon oyun odaklı akıllı telefonlara geçiliyor. Bu alanda da ilk adım Razer’dan gelmişti. Oyun ekipmanı sektörünün önemli isimlerinden biri olan Razer kısa süre önce ikinci nesil oyun telefonunu tanıtmıştı. Razer’ın ardından Xiaomi de Black Shark Helo’yu tanıttı.

Şimdi ise sıra ZTE’ye gelmiş gibi görünüyor. Çinli üretici geçtiğimiz gün yeni Red Magic modeli için ilk detayları paylaştı. ZTE tarafından yapılan paylaşıma aşağıdan göz atabilirsiniz.

Çinli üreticinin paylaştığı görselden iki sonuca varılıyor. Birinci Red Magic 2’nin 10GB RAM’le geleceği. İkincisi ise telefonun Snapdragon 845 yonga setinden güç alacağı. Muhtemelen diğer detaylar da önümüzdeki günlerde netleşecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Black Shark honor play ZTE

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