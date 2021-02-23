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Nubia Red Magic 6 Pro şarj hızı ile herkesi şaşırtacak!

23.02.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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Nubia Red Magic 6 Pro şarj hızı ile herkesi şaşırtacak!

Nubia Red Magic 6 Pro şarj hızı ile çok konuşulabilir. Bizzat Nubia CEO'su Ni Fei tarafından Weibo'da yapılan paylaşıma göre Android'li Nubia Red Magic Pro 120W hızlı şarj cihazı ile beş dakika içerisinde yüzde 50 seviyesinde şarj olabilecek.

Nubia, oyuncu telefonlarıyla ilgi çeken bir firma. Son dönemde Xiaomi Black Shark 4'ün çıkış yapacağı ve Samsung'un oyuncu telefonu üretebileceği iddiası gündeme gelmişken, Nubia da Red Magic 6 Pro oyuncu telefonunu piyasaya sürmek üzere. Telefon daha piyasaya dahi sürülmeden, Nubia CEO'su Ni Fei Red Magic 6 Pro'nun şarj hızı konusunda ilginç bir açıklama yaptı.

NUBİA CEO'SUNDAN RED MAGİC 6 PRO PAYLAŞIMI

Red Magic 6 Pro, Ni Fei'nin paylaştığı bilgilere göre 4500 mAh kapasiteli bir pil ile gelecek ve 120W GaN hızlı şarj desteği sunacak. Ancak dikkat çeken en önemli nokta telefonun pilinin dolma hızı. Nubia CEO'sunun aktardıklarına bakılırsa Red Magic 6 Pro, 5 dakika içinde yüzde 0'dan yüzde 50'ye kadar şarj edilebilecek. Üstelik şarj cihazı diğer amiral gemisi modellere nazaran telefonun kutusundan çıkacak.

Nubia Red Magic 6 Pro

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SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

Nubia CEO'su Ni Fei, süper hızlı şarj söz konusu olduğunda herkesin ısı ve güvenlik sorunları konusunda endişe yaşayabileceğini söyleyerek, bu sorunların Red Magic 6 Pro'da çözüldüğünü belirtiyor.

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