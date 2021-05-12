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Nubia Red Magic 6R şekillendi

12.05.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun telefonu denildiğinde akla gelen ilk serilerden biri olan Red Magic’in yeni modeli TENAA’da ortaya çıktı. İşte Nubia Red Magic 6R ile ilgili tüm detaylar.

Nubia Red Magic 6R şekillendi

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan ZTE şu sıralar kabuğuna çekilmiş durumda. ABD’den yediği büyük ceza sonrasında Asya odaklı çalışmaya başlayan Çinli üretici, pazar ağını iyiden iyiye daralttı.

Aynı durum ZTE’nin yan markalarından biri olan Nubia için de geçerli. Daha çok oyun odaklı Red Magic serisi ile tanınan Nubia son dönemde Avrupa pazarından hayli uzaklaşmış durumda.

Kısa bir süre önce Red Magic 6 ve 6 Pro’yu servis eden Nubia şimdi de daha uygun fiyatlı bir model üzerinde çalışıyor.

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Sızıntılara göre Nubia’nın yeni modeli Red Magic 6R olacak. Teknik donanım açısından tatmin edici bir seviyede olması beklenen telefonun batarya özellikleri de netlik kazandı.

NUBIA RED MAGIC 6R'IN ÖZELLİKLERİ

Geçtiğimiz gün TENAA’da ortaya çıkan bilgilere göre Red Magic 6R Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak. Minimum 6GB RAM ile gelecek olan telefonda 128GB dahili depolama alanı bulunacak. 4100 mAh’lık bataryaya sahip olması beklenen cihazda 55W Hızlı şarj desteği de yer alacak.

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Hatırlanacağı üzere Red Magic 6’da 66W, Red Magic 6 Pro’da ise 120W hızlı şarj desteği bulunuyordu. Telefonun fiyatının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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