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Nubia Red Magic Mars özellikleri nasıl olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.11.2018 09:14 | Son Güncelleme

Nubia firmasının oyuncular için tasarladığı yeni telefonu Nubia Red Magic Mars bugün Geekbench testinde görüntülendi. Bakalım Nubia Red Magic Mars özellikleri ile oyunculara neler sunacak?

Nubia Red Magic Mars özellikleri nasıl olacak?

Son dönemde akıllı telefon pazarında oyuncular için geliştirilen telefonlar rol oynamaya başlamıştı. Sıvı soğutma gibi çeşitli çözümler sunarak oyuncuları kazanmaya çalışan firmalar arasına Nubia da eklenmişti. Nubia şimdi de 28 Kasım 2018 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte Red Magic Mars modelini tanıtmak için kolları sıvadı.

Bugün ise Red Magic Mars’ın tüm teknik detayları Geekbench testinde ortaya çıktı. Geekbench’in tek çekirdek bölümünden 2.375 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 9.066 puan almayı başaran Red Magic Mars, donanımsal açıdan oldukça güçlü olacak.

Red Magic Mars modeli gücünü Qualcomm’un Snapdragon 845 gona setinden alacak. 6 GB RAM ile gelecek olan Red Magic Mars‘ın söylentilere göre; 10 GB RAM’e sahip sürümü de bulunacak. 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama birimi ile gelecek olan Red Magic Mars, oyuncular için bir takım optimizasyonları da barındıracak.

Bu optimizasyonlar hem yazılımsal hem de telefonun tasarımında yapılacak. Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkacak olan Red Magic Mars bakalım beklenen başarıyı yakalayabilcek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Nubia oyun akıllı telefon

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