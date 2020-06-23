Nubia RedMagic 5G Lite ile karşımıza çıktı

Konsol parasından bile pahalı olan bu modelin ardından bugün de sürpriz bir şekilde Nubia RedMagic 5G Lite modeli tanıtıldı.

NUBİA REDMAGİC 5G ÖZELLİKLERİ NELER?

6.65 inç büyüklüğünde 1080 × 2340 çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED ekran ile gelen telefonda, fiyatı uygun tutmak adına Snapdragon 765G yonga setine yer veriliyor. 8 GB LPDDR4X RAM ile gelen telefonda 256 GB dahili depolama birimi bulunuyor.

48 Megapiksel Sony IMX582 sensör f/1.75 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyaframlı arka ve 12 Megapiksel f/1.9 diyaframlı ön kamera ile gelen telefon maalesef ki 685 dolar gibi oldukça yüksek fiyattan satılıyor.

Bu fiyata çıktığınızda iPhone 11 almak mantıklı bir insanın yapacağı en ideal çözüm olacak. Snapdragon 765G’yi bir yana bırakın Snapdragon 865’i bile tokatlan Apple A13 işlemcili iPhone 11, bu tip telefonların yoluna taş koymaya devam edecek gibi görünüyor.

NUBİA REDMAGİC 5G TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.65 inç büyüklüğünde 1080 × 2340 çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti

Adreno 620 grafik birimi

8 GB LPDDR4X RAM

256 GB dahili depolama birimi

48 Megapiksel Sony IMX582 sensör f/1.75 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyafram

12 Megapiksel f/1.9 diyafram ön kamera

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

5G SA/ NSA / Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, Dual-frequency (L1+L5), GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

18W hızlı şarj destekli 5.100 mAh kapasiteli batarya

Boyutlar: 171.7×78.5×9.1mm

Ağırlık: 215 gram

Medikal ürünler online tanıtıldı

