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Nubia uygun fiyatlı oyuncu telefonu için düğmeye bastı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.07.2020 12:23 | Son Güncelleme

ZTE’nin oyuncular için kurduğu Nubia markası, bugün şirketin yeni oyun telefonu Nubia Redmagic 5S modelinin 28 Temmuz 2020 tarihinde tanıtılacağını resmen açıkladı.

Nubia uygun fiyatlı oyuncu telefonu için düğmeye bastı

Telefonun ekranı 144Hz yenileme hızı + 240Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip olacak.

Redmagic 5G modelinde trigger yani tetik tuşlarına yer veren Nubia, bu modelinde 300 Hz dokunmatik yenilemeye destek vermişti. 5S modelinde ise trigger tuşları 320 Hz dokunmatik tepkimeye sahip olacak.

IC game Shoulder Trigger Buttons olarak isimlendirilen bu özellik sayesinde özellikle PUBG Mobile gibi rekabetçi Battle Royale oyunlarında nişan alıp ateş etmek çok daha kolay olacak.

NUBİA REDMAGİC 5S İÇİN ŞAŞIRTAN SOĞUTMA ÇÖZÜMÜ

Nubia’nın CEO’su Ni Fei; telefonun ısı dağılımı için 4843mm² süper büyük ısı dağılımı bakır folyo, 15.000 rpm yüksek performanslı santrifüj fan, hava kanalı, yüksek performanslı termal jel ve süper büyük sıvı soğutma tüpü kullanacaklarını açıkladı.

Bu, harici bir soğutma fanı kullanmaktan daha güçlü olacak. Önceki sistemlere benzer şekilde LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama özelliği de bu modelde yer alacak.

Telefonda 30W hızlı şarj desteği yer alacak. Aynı anda telefonu hem şarj edip hem de 3.5mm kulaklık girişinden kulaklık bağlayabileceksiniz. Yatay oyun deneyimi için şarj ve kulaklık girişi telefonun yan bölümünde yer alacak. Bu sayede mobil oyun deneyiminizden ödün vermek zorunda kalmayacaksınız.

Gücünü Snapdragon 865‘ten almasını beklediğimiz bu modelin tüm detayları için ayın 28’ini beklemeniz daha sağlıklı olacak. Umarız bu tip oyuncu telefonları artık ülkemizde de satışa sunulur.

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