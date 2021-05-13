Nubia Z30 Pro geri sayıma geçti

Bir süredir raporlar, Nubia’nın Nubia Z30 adlı yeni bir Z serisi telefonu piyasaya sürmeye hazırlandığını iddia etmişti. Z30’un sızan renderları ve temel özellikleri de son raporlarda gün yüzüne çıkmıştı. Bugün, Nubia kurucu ortağı Ni Fei, şirketin 20 Mayıs’ta Z30 serisi akıllı telefonlarını piyasaya süreceğini resmi olarak açıklayan posterler yayınladı. Yeni Z serisi telefonlar, birinci sınıf bir fotoğrafçılık deneyimi vaat ediyor.

Bugün, Nubia markası Weibo’daki tarihi resmen onaylayarak yeni telefonun ilk afişini de ortaya çıkardı. Yeni ekran altı teknolojisi, Şubat ayında gerçekleşen MWC Shanghai’da zaten tanıtılmıştı.

ZTE Mobil Cihazlar Başkanı Ni Fei, kameranın konumunun pratikte görünmez olduğunu ortaya koyan bir görüntü yayınladı; bu, temel piksel dağıtımı nedeniyle belirgin bir kareye sahip olan Axon 20’deki birinci nesil çözüme göre büyük bir yükseltme. Yaklaşan Z30 Pro akıllı telefonun bilinen çok az özelliği var. Sızan resimler, bir AMOLED ekran, 100X hibrit yakınlaştırmalı dört kamera (bu, telefoto lensten gelen optik ile yazılımdaki dijitalin bir birleşimi) olduğunu gösteriyor. 10 günden daha kısa bir süre içinde resmin tamamına kavuşacağız, ancak lansmana kadar bazı tanıtımların yapılması bekleniyor.

Mercedes-Benz Concept EQT tanıtıldı!

