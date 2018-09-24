Nüfus çalışanları sendikası yeni personel alımı istiyor

MERSİN (AA) - E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, nüfus çalışanlarının iş yükünün arttığını belirterek, yeni ek personel alımı yapılmasını istedi.

Kart, yaptığı yazılı açıklamada, nüfus müdürlüklerinde bulunan yoğunluğa yeni sebeplerle başka yoğunlukların eklendiğini iddia etti.

Nüfus çalışanlarının çipli kimlik, ehliyet, pasaport ve asli işlemlerin yoğunluğuyla karşı karşıya kaldığını savunan Kart, "Bazı kurumların keyfi uygulamaları, fazladan evrak istemeleriyle vatandaşı nüfusa yönlendirmesi neticesinde bir kat daha artan yükle mücadele ediyoruz. Öyle ki İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar işlem önceliği almak için kendilerine yakın illerden randevu alarak, o illere gidip işlem yaptırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Geçici çözümler yerine, kalıcı yapısal çözümlerle bu yoğunluğa son verilmesini beklediklerini bildiren Kart, şunları kaydetti:

"Mülakatı yapılan bin 117 sözleşmeli personel alım işleminin bir an önce tamamlanarak göreve başlatılması, buna ek olarak yeni 3 bin 500 personel alımı yapılmasını istiyoruz. Nüfus çalışanlarına yıpranma hakkı ve 500 lira ek ödeme verilmesi, adres tescil işleminin e-devlet şifresiyle yapılabilir hale getirilmesi, kullanılmakta olan cihazların daha kaliteli, verimli cihazlarla değiştirilmesi sayesinde, vatandaşa ve personele eziyete dönüşen işlem zorluğunun önüne geçilmesi, sayın İçişleri Bakanımızın sesimizi duymasını ve çözüm aşamasında hızlı kararlar alınmasını bekliyoruz. Zira artık nüfus çalışanlarının yükü taşıyamayacağı boyutlara gelmektedir."

