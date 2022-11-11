Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri nedir? Nüfus Müdürlükleri hangi günler açık, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan Nüfus Müdürlükleri, vatandaşların ihtiyacı olan kimlik işlemleri, ehliyet işlemleri, pasaport işlemleri gibi kişiye özgü olan hizmetleri ve faaliyetleri yürütür. Devlet kurumlarıyla aynı saatte yani 08.30'da mesaiye başlayan Nüfus Müdürlüklerinin çalışma saatleri bölge yoğunluklarına göre farklılık gösterebilir. Peki, Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri nedir?

Nüfus Müdürlüğü saat kaçta açılıyor?

Kamu kuruluşu olan Nüfus Müdürlükleri açılış saati sat sabah 08.30'dur ancak yoğunluğun yüksek olduğu yerlerde 08.00'da çalışmaya başlarlar. 08.30'dan öğle arasına kadar ve öğle arasından akşam mesai bitimine kadar hizmet vermeye devam ederler. Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri öğle arası molası ise 12.30'da başlar. 12.30'da başlayan öğle molası toplamda 1 saat sürer. Nüfus Müdürlüğü öğle molası saatleri, 12.30 ile 13.30 arasıdır.

Nüfus Müdürlüğü hangi günler açık?

Nüfus Müdürlüğü çalışma günleri hafta içi pazartesi-cuma günleri arasıdır ve Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri arasında hizmet verirler. Dolayısıyla Nüfus Müdürlüklerinde işi olan kişiler, hafta içi günlerini tercih etmelidir.

Nüfus Müdürlüğü saat kaçta kapanıyor?

Öğle molası bittiği gibi mesainin başladığı Nüfus Müdürlükleri, saat 17.00'a kadar hizmet sunmaya devam eder. Nüfus Müdürlüğü kapanış saati 17.00'dır. Ancak bölgeden bölgeye göre Nüfus Müdürlüğü kapanış saati farklılık gösterir. Yoğunluğu az olan bölgelerde Nüfus Müdürlükleri 16.30'da kapanırken yoğunluğun çok olduğu yerlerde 18.00'a kadar hizmet verirler.

Pazar günü Nüfus Müdürlüğü açık mı?

Bu müdürlüklere gitmek isteyen kişilerin ise hafta içi günlerini tercih etmeleri gerekir. Çünkü resmî kurumlar arasında bulunan Nüfus Müdürlükleri, hafta sonu günlerinde kapalıdır. Nüfus Müdürlüğü çalışma günleri sadece hafta içidir ve bu bağlamda pazar günü Nüfus Müdürlükleri açık değildir. Nüfus Müdürlüklerinin yalnızca hafta içi günlerinde hizmet verdiği hatırlatılmalıdır. Ancak seçim dönemi gibi süreçlerde Nüfus Müdürlükleri duruma ve yoğunluğa bağlı olarak cumartesi ve pazar günlerinde hizmet verebilir.

Nüfus Müdürlüğü resmî tatil günleri nedir?

Hangi günlerde Nüfus Müdürlüklerine gidebileceklerini merak eden kişilerin, Nüfus Müdürlüklerinin resmî tatil günlerini de sıkça araştırdıkları bilinir. Resmî tatillerde kapalı olan Nüfus Müdürlükleri dinî bayramlarda da hizmet vermez. Dinî ve ulusal bayramlarda da Nüfus Müdürlükleri kapalı kalır. Yani Yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs İşçi Bayramı günlerinde Nüfus Müdürlükleri hizmet vermez. Ayrıca 29 Ekim, 30 Ağustos, 23 Nisan ve 15 Temmuz da Nüfus Müdürlüklerinin kapalı kaldığı günlerdendir. Nüfus Müdürlükleri bu bağlamda arefe günlerinde de hizmet vermez.



