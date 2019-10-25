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Nüfus Müdürlüğü yeni binasına taşındı, 547 bin lira kira ödemekten kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 08:52 | Son Güncelleme

Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yeni binasına taşınarak, bu sayede 547 bin lira kira ödemekten kurtuldu.Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve her yıl yüz binlerce lira kira ödemekten kurtulmak isteyen Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi’ndeki hazine arazisine yapılan yeni binasına 2 yıl önce taşındı.

Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yeni binasına taşınarak, bu sayede 547 bin lira kira ödemekten kurtuldu.
Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve her yıl yüz binlerce lira kira ödemekten kurtulmak isteyen Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi’ndeki hazine arazisine yapılan yeni binasına 2 yıl önce taşındı. Yeni binaya taşındıktan sonra, 2 yılda 547 bin lira kiranın devlet kasasından çıkmasının önüne geçilmiş oldu. Yeni binasında engelli ve yaşlı masası bulunan müdürlükte ayrıca bebek bakım odası da bulunmakta. Buraya işlem yapmaya gelen vatandaşlar kafe ortamında işlemlerini kısa sürede hallediyor.
Yeni binalarını tanıtan Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sakip Pehlivanoğlu, "İl müdürlüğümüzde pasaport, kimlik kartı, sürücü belgesi, yabancı uyruklu vatandaşların Türk vatandaşlığına alınma ve Türk vatandaşı olan kişilerin Türk vatandaşlığından çıkma işlemleri yapılmaktadır. İle bağlı 17 ilçe nüfus müdürlüğünün denetimi ve özlük işlemleri müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Bu binadan 17 ilçe ve il müdürlüğü yönetimi yapılmaktadır. Hizmet standardımız İçişleri Bakanlığınca oluşturulan nüfus hizmetleri konseptine uygun olarak oluşmuştur. Burada vatandaşlara çay içtikleri bir ortamde hizmet veriliyor. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza engelsiz hizmeti verebilmek için bir alan oluşturduk. Bu binada anne ve çocuk bakım odası oluşturduk. Daha evvel Osmangazi ilçesinde kiralık bir binadaydık. Bu binaya taşınalı 2 yıl oldu. Bu binaya taşınmasaydık 2 yılda 547 bin lira kira ödeyecektik. Mülkiyeti hazineye ait olan yeni binamıza taşınarak devletimizin kasasından 2 yılda 547 bin lirayı çıkartmamış olduk" dedi.

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