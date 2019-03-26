Nüfus Müdürlükleri hafta sonu açık olacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin seçim nedeniyle hafta sonu 8.30-17.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"31 Mart 2019 Pazar Günü yapılacak Mahalli idareler seçiminde, vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin ( Kimlik Kartı, Nüfus kayıt örneği .vb. ) İlgili hükümleri, çerçevesinde karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri 30 ve 31 Mart 2019 günleri, 08. 30- 17. 00 saatleri arasında tam gün açık bulunacaktır."

