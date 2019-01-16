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Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

VATANDAŞLARIN yaklaşan yerel seçimler için adres değişikliği bildiriminde bulunmalarına 2 gün kaldı.

Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) VATANDAŞLARIN yaklaşan yerel seçimler için adres değişikliği bildiriminde bulunmalarına 2 gün kaldı. Maltepe Nüfus Müdürlüğü'nde adres kaydı olmayanlar, bildiriminde bulunmak için sıraya girdi. Seçmen listesinde ismini bulamayan bir kadın, "Benim seçmen listelerinde adım çıkmadı. Şimdi müracaat edeceğim. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Adresim yeni değil 26 senedir aynı adreste oturuyorum. Müracaat ettim herhalde düzeltecekler" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'ADRES BİLDİRİMİ' UYARISI
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan; adres kaydı olmayan 363 bin 555 kişiye 'ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları' yönünde bilgilendirme yapıldığını hatırlatılarak şu ifadelere yer verilmişti:
"Bu bilgilendirme sonucunda 40.804 kişi güncel adres bildiriminde bulunmuştur. Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın 17 Ocak saat 17.00'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerimize adres bildiriminde bulunmaları büyük önem arz etmektedir."

(FOTOĞRAF)

Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk

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