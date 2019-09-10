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"Nüfus sayımı, siyasi koz olarak kullanılmamalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 17:19 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak'ta gelecek yıl yapılacak nüfus sayımının siyasi koz olarak kullanılmaması gerektiğini savundu

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, ülkede 22 yıl aradan sonra ilk kez 2020'de yapılacak nüfus sayımının, siyasi koz olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani, Erbil'de Irak Planlama Bakanı Sabah Dileymi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Bağdat-Erbil hattındaki sorunlar ile nüfus sayımı konularının ele alındığı belirtildi.

IKBY Başbakanı Barzani, Irak'ta nüfus sayımı yapılmasının önemli olduğunu belirterek, "IKBY hükümetinin sayım mekanizmasına itirazı var ve bunun göz önünde bulundurulması gerekir. Nüfus sayımı, hiçbir unsura karşı siyasi bir koz olarak kullanılmamalı." ifadelerini kullandı.

Gerçek ortaklık ve diyalog temelinde Bağdat ile Erbil ilişkilerinde yeni ve olumlu bir döneme geçilmesi temennisinde bulunan Barzani, IKBY hükümetinin sorunların anayasal çerçevede çözümü için hazır olduğunu ifade etti.

Irak Planlama Bakanı Dileymi de görüşmede, iki taraf arasında tüm sorunların çözümü noktasında iyi bir fırsat bulunduğunu vurguladı.

Dileymi, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Ekim 2020'de yapılması planlanan ülke genelindeki nüfus sayımı için hazırlıkların başladığını belirterek, bunun IKBY'yi de kapsayacağını ifade etmişti.

Irak'ta en son 1997 yılında Saddam Hüseyin rejimi döneminde nüfus sayımı yapılmış, IKBY'nin dahil edilemediği sayımda Irak nüfusunun 19 milyon olduğu açıklanmıştı. IKBY'nin nüfusu da 3 milyon olarak tahmin edilmişti.

Irak nüfusunun şu anda 38 milyon olduğu öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mesrur Barzani nüfus sayımı Sabah Dileymi

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