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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "asılsız haber" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 03:32 | Son Güncelleme

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı ve nüfus cüzdanlarının 2019 yılından itibaren geçerli olmayacağı şeklindeki haberlerin "asılsız" olduğunu bildirdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "asılsız haber" açıklaması

NVİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2019 yılında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanlarının 2019 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin "asılsız" olduğu vurgulanan açıklamada, T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2019 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olduğu ve sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği kaydedilerek vatandaşların söz konusu haberlere itibar etmemesi istenildi. (AA)

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sosyal medya kimlik kartı Pasaport

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