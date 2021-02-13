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Nüfus Verilerinin Gecikmesi 2022 Ara Seçimlerine Gölge Düşürebilir

13.02.2021 03:58 | Son Güncelleme:
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Nüfus Verilerinin Gecikmesi 2022 Ara Seçimlerine Gölge Düşürebilir

ABD’de idari bölgelerin Temsilciler Meclisi’ndeki koltuk sayısının ve kaynaklarının nasıl dağıtılacağının da belirlendiği nüfus sayımı verilerinin Eylül ayına kadar açıklanmayacağı bildirildi. Bu durum eyaletlerin 2022 Kongre ara seçimlerine kadar seçmen haritalarını oluşturmasını zorlaştırabilir

ABD’de idari bölgelerin Temsilciler Meclisi’ndeki koltuk sayısının ve kaynaklarının nasıl dağıtılacağının da belirlendiği 10 yılda bir kez yapılan nüfus sayımı verilerinin Eylül ayına kadar açıklanmayacağı bildirildi. Bu durumun eyaletlerin 2022 Kongre ara seçimlerine kadar seçmen haritalarını oluşturmasını zorlaştıracağı sanılıyor.

Verilerin açıklanma tarihi olarak 30 Eylül’ü gösteren Nüfus Sayımı Bürosu buna Corona virüsü nedeniyle yaşanan gecikmeleri gerekçe gösterdi. Nüfus Sayım Bürosu, geçen bahar ayında yürüttüğü veri toplama operasyonlarını salgın nedeniyle askıya almak zorunda kalmıştı.

Büro daha önce verilerin açıklanacağı tarih olarak Temmuz ayını hedef belirlemişti, ancak bu tarih bile verilerin normalde bildirilmesi gereken tarihten aylarca geç olacaktı.

Haritaların oluşturulmasının geçe kalması bu süreçte gerekli yasal süreçler için de çok az zaman kalmasına neden oluyor. Örneğin Illinois ve Teksas gibi haritaların oluşturulmasında tek partinin yetki sahibi olduğu eyaletlerde adayların 2022 adaylıklarının başvurusunu yıl sonundan önce yapmaları gerekiyor.

Gecikme nedeniyle 2021 yılında idari seçimlere gidecek iki eyalet olan Virginia ve New Jersey’in mevcut haritaları kullanmaları gerekecek.

Nüfus Sayım Bürosuna göre eyaletlerin Temsilciler Meclisi’nde koltuk kazanacağını ya da kaybedeceğini gösteren eyalet düzeyindeki nüfus rakamları Nisan ayında hazır olacak, ancak haritaların oluşturulmasını sağlayan daha spesifik verilerde gecikme yaşanacak.

Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde 10 koltukluk çoğunluğa sahip. Uzmanlar, bu süreçte yapılabilecek seçmen haritası değişikliklerinin mecliste çoğunluğu değiştirmeye yetebileceği uyarısında bulunuyor. Cumhuriyetçiler’in idaresindeki Teksas ve Florida eyaletleri, nüfus değişikliğinden kaynaklı olarak seçmen haritasını en katı şekilde değiştiren eyaletler olarak biliniyor. Bu eyaletlerin bu süreç içince yapabilecekleri harita değişikliği Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler’e en az beş sandalye kazandırabilir.

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