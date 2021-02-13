Nüfus Verilerinin Gecikmesi 2022 Ara Seçimlerine Gölge Düşürebilir

ABD’de idari bölgelerin Temsilciler Meclisi’ndeki koltuk sayısının ve kaynaklarının nasıl dağıtılacağının da belirlendiği 10 yılda bir kez yapılan nüfus sayımı verilerinin Eylül ayına kadar açıklanmayacağı bildirildi. Bu durumun eyaletlerin 2022 Kongre ara seçimlerine kadar seçmen haritalarını oluşturmasını zorlaştıracağı sanılıyor.

Verilerin açıklanma tarihi olarak 30 Eylül’ü gösteren Nüfus Sayımı Bürosu buna Corona virüsü nedeniyle yaşanan gecikmeleri gerekçe gösterdi. Nüfus Sayım Bürosu, geçen bahar ayında yürüttüğü veri toplama operasyonlarını salgın nedeniyle askıya almak zorunda kalmıştı.

Büro daha önce verilerin açıklanacağı tarih olarak Temmuz ayını hedef belirlemişti, ancak bu tarih bile verilerin normalde bildirilmesi gereken tarihten aylarca geç olacaktı.

Haritaların oluşturulmasının geçe kalması bu süreçte gerekli yasal süreçler için de çok az zaman kalmasına neden oluyor. Örneğin Illinois ve Teksas gibi haritaların oluşturulmasında tek partinin yetki sahibi olduğu eyaletlerde adayların 2022 adaylıklarının başvurusunu yıl sonundan önce yapmaları gerekiyor.