Nüfusa göre tutuklu oranında Türkiye Avrupa birincisi

Avrupa Konseyi 2020 Ceza İstatistikleri’ne göre birinci sıradaki Türkiye’yi Rusya ve Gürcistan takip ediyor.Avrupa cezaevlerinde nüfusa oranla en fazla tutuklu ve mahkûm Türkiye'de bulunuyor. Avrupa Konseyi 2020 Ceza İstatistikleri'ne göre, 31 Ocak 2020 tarihi itibarı ile 100 bin kişide 357,2 tutuklu ve mahkûm sayısı ile Türkiye, ilk sırada.

Türkiye'yi 100 bin kişiye 356,1 tutuklu ve mahkûm sayısı ile Rusya takip ediyor; üçüncü sırada ise 263,8 ile Gürcistan var. Nüfusa göre tutuklu ve mahkum sayısının yoğun olduğu diğer ülkeler sırasıyla Litvanya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Estonya, Letonya, Karadağ, Arnavutluk, Macaristan, Moldova, Sırbistan, Malta ve Birleşik Krallık.

San Marino'da tutuklu yok

San Marino Avrupa'da tutuklu ve mahkûmun olmadığı tek ülke. Monaco ve Liechtenstein gibi nüfusu 40 binin altında olan ülkelerde de tutuklu ve mahkûm sayısı reel olarak da nüfusa oranla da son derece düşük. Bu küçük ülkeler hariç tutulduğunda İskandinav ülkelerinde tutuklu ve mahkum sayısının nüfusa oranının son derece düşük olduğu görülüyor. İzlanda'da 100 bin kişiye oranla tutuklu ve mahkûm sayısı 45,0, Finlandiya'da 49,9, Norveç'te 58,8, İsveç'te ise 65,0. Hollanda'da da 100 bin kişiye oranla cezaevinde bulunanların sayısı da sadece 58,5 olarak ölçüldü.