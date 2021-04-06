HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nüfusa oranla en çok Kovid-19 vakası görülen Samsun'da bazı tedbirler alındı

Nüfusa oranla en çok Kovid-19 vakası görülen Samsun'da bazı tedbirler alındı

06.04.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca son açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 678,72 ile en yüksek Kovid-19 vakası görülen Samsun'da bazı tedbirler alındı. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatan hastaların halk eğitim faaliyetlerine yeniden başlanmasına, sürücü kurslarının teorik eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla (online) gerçekleştirilmesine, sinema salonlarının faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına ve nargile satışlarının kısıtlanmasına karar verildi.

Nüfusa oranla en çok Kovid-19 vakası görülen Samsun'da bazı tedbirler alındı

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, yüzde 50 kapasite sınırlaması ile 07.00-19.00 saatleri arasında ve HES kodu sorgulaması yapmaları kaydıyla faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verildi.

İçişleri Bakanlığının 29/03/2021 tarihli genelgesi doğrultusunda, çok yüksek risk grubunda bulunan Samsun'da yeme-içme yerlerinin, 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatan hastaları rehabilite etmek ve tedavilerine destek vermek amacıyla çeşitli alanlarda eğitim verilen ve salgın sürecinde hizmeti durdurulan halk eğitim faaliyetleri olan beden eğitimi, müzik, el sanatları, resim-iş, kuaförlük gibi kurslarda maske kullanılması, fiziksel mesafe ile hijyen kurallarına uyulması ve gerekli önlemlerin alınması şartıyla yapılabilecek.

Özel motorlu taşıt sürücü kurslarının teorik eğitimlerinin kent genelindeki vakaların yoğunluğu nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek.

Kentte, 1 Nisan 2021'e kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulması kararı 12 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

İl genelinde faaliyet gösteren nargile salonlarında ve nargile satışı yapılan iş yerlerinde ise Kovid-19 salgınının damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olması nedeniyle kurulun daha önce aldığı karar doğrultusunda nargile satışının kısıtlanmasına devam edildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Hastaneden firar girişimi kötü bittiHastaneden firar girişimi kötü bitti
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Samsun

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

EGM'den İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili 'tedbir kararı reddi' iddiasına yalanlama

EGM'den İstanbul Sözleşmesi iddialarına cevap

Yol kenarında cansız bedeni bulunmuştu! Eski kocasının öldürdüğü tespit edildi

Korkunç cinayette yeni gelişme! Katil zanlısı yakalandı

Zonguldak'ta hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı

Hastaneden firar girişimi kötü bitti

MSB: 1 asker koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

1 asker koronavirüsten hayatını kaybetti

Şişli’de korku dolu anlar! Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar! Böyle etkisiz hale getirildi

Son Dakika: 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.