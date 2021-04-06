Nüfusa oranla en çok Kovid-19 vakası görülen Samsun'da bazı tedbirler alındı

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, yüzde 50 kapasite sınırlaması ile 07.00-19.00 saatleri arasında ve HES kodu sorgulaması yapmaları kaydıyla faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verildi.

İçişleri Bakanlığının 29/03/2021 tarihli genelgesi doğrultusunda, çok yüksek risk grubunda bulunan Samsun'da yeme-içme yerlerinin, 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatan hastaları rehabilite etmek ve tedavilerine destek vermek amacıyla çeşitli alanlarda eğitim verilen ve salgın sürecinde hizmeti durdurulan halk eğitim faaliyetleri olan beden eğitimi, müzik, el sanatları, resim-iş, kuaförlük gibi kurslarda maske kullanılması, fiziksel mesafe ile hijyen kurallarına uyulması ve gerekli önlemlerin alınması şartıyla yapılabilecek.