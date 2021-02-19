Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Trabzon'da yeni yasak kararları

Sağlık Bakanlığı, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 sırada Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun aldı. Buna göre Trabzon’da haftalık bin 851, günlük ise 264 pozitif vaka tespit edildi. Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti.

İLAVE TEDBİRLER ALINDI, EKİP SAYILARI ARTIRILDI

Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk sırada yer alan Trabzon'da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca ilave tedbirler alınmaya devam ediliyor. Kentte cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılarak kılınması, evlerde toplu olarak bir araya gelinmeler ve aile içi buluşmalara denetim getirilmesine kadar alınan tedbirlere yenileri eklendi. Cadde ve sokaklarda artırılan polis ekipleri ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yoğunlaştırıldı. Kısıtlamalarda ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara izin verilmeyecek, giriş ve çıkışlarında polis kontrol noktaları oluşturulacak.