Tatil beldelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

Gözde turizm ilçelerinde yoğunluk sebebiyle adım atacak yer kalmadı. İşte ortaya çıkan manzaaralar...

Nüfusu 10 katına çıktı! Trafik kilitlendi, oteller doldu...

1 / 21 Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerini dolduran tatilciler, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

2 / 21 Konaklama tesisleri, bayram süresince 1 milyon tatilciyi misafir edecek.

3 / 21 Marmaris, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. Hafta başından itibaren ilçeye özel araç ve tur otobüsleriyle gelerek kuyruklar oluşturup trafiği kilitleyen tatilciler, konaklama tesislerini doldurdu.

4 / 21 Marmaris, yüksek sezon’ diye tabir edilen temmuz ayında normalde bir ayda gelen 1 milyon turist sayısına bayram tatilinde ulaştı.

5 / 21 Güney Ege Turistik Otelcileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Birkaç gün önce Marmaris girişinde araç yoğunluğundan bu kalabalığı anladık.

6 / 21 Hatta çift şeritli Marmaris-Datça karayolu bile tıkandı. Bayram tatilinin ikinci günüyle birlikte yoğunluk arttı" dedi.

7 / 21 Kamu kurum ve kuruluşları ile belediye yetkililerini yoğunluk nedeniyle hazırlıklarını yapmaları konusunda uyardıklarını kaydeden Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

8 / 21 "Geçen senelerde şahit olduğumuz halk plajına çadır kurulması gibi durumların tekrar yaşanmaması için belediyeye yasak koydurttuk.

9 / 21 Tüm kamu kurum kuruluşları, belediye, acente, işletmeler ve konaklama sektörü, bayram misafirlerimizi çok iyi ağırlamak için güzel hazırlandı.

10 / 21 Otellerimiz şu an için yüzde 100 dolu. Marmaris’te ’her şey dahil’ dediğimiz sisteminde 70 bin nitelikli yatak kapasitesi mevcut.

11 / 21 Bayram süresince günübirlik kullanım olarak 30 bin misafirimiz şehrimize geliyor.

12 / 21 Marmaris’in, günlük 100 bin kişilik misafiri var. Bayram süresince çok yoğun olacak.

13 / 21 Bütün bayram tatiline baktığımızda 1 milyon kişiyi rahatlıkla ağırlayacağız.

14 / 21 Kamu kurum ve kuruluşları ile belediye yetkililerini yoğunluk nedeniyle hazırlıklarını yapmaları konusunda uyardıklarını kaydeden Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

15 / 21 "Geçen senelerde şahit olduğumuz halk plajına çadır kurulması gibi durumların tekrar yaşanmaması için belediyeye yasak koydurttuk.

16 / 21 Bütün bayram tatiline baktığımızda 1 milyon kişiyi rahatlıkla ağırlayacağız.

17 / 21 Hatta çift şeritli Marmaris-Datça karayolu bile tıkandı. Bayram tatilinin ikinci günüyle birlikte yoğunluk arttı" dedi.

18 / 21 Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların yoğun talebi nedeniyle adeta doldu taştı.

19 / 21 Bayramı fırsat bilen tatilcilerin gelişiyle restoran ve kafeteryalarıyla ünlü Cunda Adası son yılların en yoğun günlerini yaşıyor.

20 / 21 Restoran ve kafelerde yer bulmakta güçlük çekilirken, kalabalık nedeniyle Cunda sahilinde adeta adım atacak yer kalmadı.