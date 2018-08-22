Tatil beldelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

Gözde turizm ilçelerinde yoğunluk sebebiyle adım atacak yer kalmadı. İşte ortaya çıkan manzaaralar...
Nüfusu 10 katına çıktı! Trafik kilitlendi, oteller doldu...
1 / 21
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerini dolduran tatilciler, turizmcilerin yüzünü güldürdü.
2 / 21
Konaklama tesisleri, bayram süresince 1 milyon tatilciyi misafir edecek.
3 / 21
Marmaris, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. Hafta başından itibaren ilçeye özel araç ve tur otobüsleriyle gelerek kuyruklar oluşturup trafiği kilitleyen tatilciler, konaklama tesislerini doldurdu.
4 / 21
Marmaris, yüksek sezon’ diye tabir edilen temmuz ayında normalde bir ayda gelen 1 milyon turist sayısına bayram tatilinde ulaştı.
5 / 21
Güney Ege Turistik Otelcileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Birkaç gün önce Marmaris girişinde araç yoğunluğundan bu kalabalığı anladık.
6 / 21
Hatta çift şeritli Marmaris-Datça karayolu bile tıkandı. Bayram tatilinin ikinci günüyle birlikte yoğunluk arttı" dedi.
7 / 21
Kamu kurum ve kuruluşları ile belediye yetkililerini yoğunluk nedeniyle hazırlıklarını yapmaları konusunda uyardıklarını kaydeden Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
8 / 21
"Geçen senelerde şahit olduğumuz halk plajına çadır kurulması gibi durumların tekrar yaşanmaması için belediyeye yasak koydurttuk.
9 / 21
Tüm kamu kurum kuruluşları, belediye, acente, işletmeler ve konaklama sektörü, bayram misafirlerimizi çok iyi ağırlamak için güzel hazırlandı.
10 / 21
Otellerimiz şu an için yüzde 100 dolu. Marmaris’te ’her şey dahil’ dediğimiz sisteminde 70 bin nitelikli yatak kapasitesi mevcut.
11 / 21
Bayram süresince günübirlik kullanım olarak 30 bin misafirimiz şehrimize geliyor.
12 / 21
Marmaris’in, günlük 100 bin kişilik misafiri var. Bayram süresince çok yoğun olacak.
13 / 21
Bütün bayram tatiline baktığımızda 1 milyon kişiyi rahatlıkla ağırlayacağız.
14 / 21
Kamu kurum ve kuruluşları ile belediye yetkililerini yoğunluk nedeniyle hazırlıklarını yapmaları konusunda uyardıklarını kaydeden Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
15 / 21
"Geçen senelerde şahit olduğumuz halk plajına çadır kurulması gibi durumların tekrar yaşanmaması için belediyeye yasak koydurttuk.
16 / 21
Bütün bayram tatiline baktığımızda 1 milyon kişiyi rahatlıkla ağırlayacağız.
17 / 21
Hatta çift şeritli Marmaris-Datça karayolu bile tıkandı. Bayram tatilinin ikinci günüyle birlikte yoğunluk arttı" dedi.
18 / 21
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların yoğun talebi nedeniyle adeta doldu taştı.
19 / 21
Bayramı fırsat bilen tatilcilerin gelişiyle restoran ve kafeteryalarıyla ünlü Cunda Adası son yılların en yoğun günlerini yaşıyor.
20 / 21
Restoran ve kafelerde yer bulmakta güçlük çekilirken, kalabalık nedeniyle Cunda sahilinde adeta adım atacak yer kalmadı.
21 / 21
Otel ve pansiyonlardaki doluluk oranları da son yıllar en yüksek seviyelerine ulaştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum