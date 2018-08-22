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Tatil beldelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

9 günlük Kurban Bayramı'nı fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar tatil beldelerine akın etti.

Gözde turizm ilçelerinde yoğunluk sebebiyle adım atacak yer kalmadı. İşte ortaya çıkan manzaaralar...

Nüfusu 10 katına çıktı! Trafik kilitlendi, oteller doldu...

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerini dolduran tatilciler, turizmcilerin yüzünü güldürdü.
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Konaklama tesisleri, bayram süresince 1 milyon tatilciyi misafir edecek.
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Marmaris, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. Hafta başından itibaren ilçeye özel araç ve tur otobüsleriyle gelerek kuyruklar oluşturup trafiği kilitleyen tatilciler, konaklama tesislerini doldurdu.
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Marmaris, yüksek sezon’ diye tabir edilen temmuz ayında normalde bir ayda gelen 1 milyon turist sayısına bayram tatilinde ulaştı.
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Güney Ege Turistik Otelcileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Birkaç gün önce Marmaris girişinde araç yoğunluğundan bu kalabalığı anladık.
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Hatta çift şeritli Marmaris-Datça karayolu bile tıkandı. Bayram tatilinin ikinci günüyle birlikte yoğunluk arttı" dedi.
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Kamu kurum ve kuruluşları ile belediye yetkililerini yoğunluk nedeniyle hazırlıklarını yapmaları konusunda uyardıklarını kaydeden Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Geçen senelerde şahit olduğumuz halk plajına çadır kurulması gibi durumların tekrar yaşanmaması için belediyeye yasak koydurttuk.
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Tüm kamu kurum kuruluşları, belediye, acente, işletmeler ve konaklama sektörü, bayram misafirlerimizi çok iyi ağırlamak için güzel hazırlandı.
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Otellerimiz şu an için yüzde 100 dolu. Marmaris’te ’her şey dahil’ dediğimiz sisteminde 70 bin nitelikli yatak kapasitesi mevcut.
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Bayram süresince günübirlik kullanım olarak 30 bin misafirimiz şehrimize geliyor.
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Marmaris’in, günlük 100 bin kişilik misafiri var. Bayram süresince çok yoğun olacak.
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Bütün bayram tatiline baktığımızda 1 milyon kişiyi rahatlıkla ağırlayacağız.
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Kamu kurum ve kuruluşları ile belediye yetkililerini yoğunluk nedeniyle hazırlıklarını yapmaları konusunda uyardıklarını kaydeden Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Geçen senelerde şahit olduğumuz halk plajına çadır kurulması gibi durumların tekrar yaşanmaması için belediyeye yasak koydurttuk.
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Bütün bayram tatiline baktığımızda 1 milyon kişiyi rahatlıkla ağırlayacağız.
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Hatta çift şeritli Marmaris-Datça karayolu bile tıkandı. Bayram tatilinin ikinci günüyle birlikte yoğunluk arttı" dedi.
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların yoğun talebi nedeniyle adeta doldu taştı.
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Bayramı fırsat bilen tatilcilerin gelişiyle restoran ve kafeteryalarıyla ünlü Cunda Adası son yılların en yoğun günlerini yaşıyor.
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Restoran ve kafelerde yer bulmakta güçlük çekilirken, kalabalık nedeniyle Cunda sahilinde adeta adım atacak yer kalmadı.
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Otel ve pansiyonlardaki doluluk oranları da son yıllar en yüksek seviyelerine ulaştı.
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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı bayram Tatil

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