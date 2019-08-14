Nüfusu 25 kat artan 'sakin şehir'de dönüş çilesi

Cavit AKGÜN/ULA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ne akın eden tatilciler, bayramın son günü evlerine dönüş yolculuğuna başladı. Sürücülerin 2 kilometrelik yolu, 30 dakikada geçebildiği görüldü. Bayram tatilinde Akyaka'nın yerleşik nüfusunun 25 kat arttığı belirtildi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Ula'nın Akyaka Mahallesi, Kurban Bayramı'nda tatilcilerle doldu. Ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan Kadın Azmağı gibi birçok doğal güzelliği bulunan Akyaka, yeşili ve tertemiz plajlarıyla da çekim merkezi oldu. Akyaka'nın 4 bin olan yerleşik nüfusu, tatilde 25 kat artıp, 100 bin kişiye ulaştı. Turistik tesislerde yer bulamayanlar, ormanlık alanlarda çadır kurdu. Kimi aileler ise araçlarında konakladı.

Bayramın son günü ise dönüş yolculuğu başladı. Akyaka merkezden çıkışa kadar olan 2 kilometrelik yolu tatilciler, 30 dakikada gidebildi. Ula Belediye Başkanı AK Parti'li İsmail Akkaya, "Akyaka'nın yerleşik nüfusu 4 bin. Şu anda merkez ve diğer plajlarımızla birlikte 100 bin nüfusa sahibiz. Otopark sıkıntımız bulunuyor. Yıllarca bu konu hiç ele alınmamış. Önümüzdeki süreçte Çevre Bakanlığı ile ortak bir proje yürütüp Akyaka'ya en az 1000 araçlık otopark yapmayı düşünüyoruz. Bundan sonra daha da rahatlayacağımıza inanıyorum" dedi.