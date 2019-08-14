HABER

Nüfusu 25 kat artan 'sakin şehir'de dönüş çilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 18:06 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ne akın eden tatilciler, bayramın son günü evlerine dönüş yolculuğuna başladı.

Nüfusu 25 kat artan 'sakin şehir'de dönüş çilesi

Cavit AKGÜN/ULA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ne akın eden tatilciler, bayramın son günü evlerine dönüş yolculuğuna başladı. Sürücülerin 2 kilometrelik yolu, 30 dakikada geçebildiği görüldü. Bayram tatilinde Akyaka'nın yerleşik nüfusunun 25 kat arttığı belirtildi.
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Ula'nın Akyaka Mahallesi, Kurban Bayramı'nda tatilcilerle doldu. Ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan Kadın Azmağı gibi birçok doğal güzelliği bulunan Akyaka, yeşili ve tertemiz plajlarıyla da çekim merkezi oldu. Akyaka'nın 4 bin olan yerleşik nüfusu, tatilde 25 kat artıp, 100 bin kişiye ulaştı. Turistik tesislerde yer bulamayanlar, ormanlık alanlarda çadır kurdu. Kimi aileler ise araçlarında konakladı.
Bayramın son günü ise dönüş yolculuğu başladı. Akyaka merkezden çıkışa kadar olan 2 kilometrelik yolu tatilciler, 30 dakikada gidebildi. Ula Belediye Başkanı AK Parti'li İsmail Akkaya, "Akyaka'nın yerleşik nüfusu 4 bin. Şu anda merkez ve diğer plajlarımızla birlikte 100 bin nüfusa sahibiz. Otopark sıkıntımız bulunuyor. Yıllarca bu konu hiç ele alınmamış. Önümüzdeki süreçte Çevre Bakanlığı ile ortak bir proje yürütüp Akyaka'ya en az 1000 araçlık otopark yapmayı düşünüyoruz. Bundan sonra daha da rahatlayacağımıza inanıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Nüfusu 25 kat artan 'sakin şehir'de dönüş çilesiNüfusu 25 kat artan 'sakin şehir'de dönüş çilesiNüfusu 25 kat artan 'sakin şehir'de dönüş çilesiNüfusu 25 kat artan 'sakin şehir'de dönüş çilesi

Keşfedilmemiş yerleri var! Herkes oraya gidiyorKeşfedilmemiş yerleri var! Herkes oraya gidiyor
Taraftarlar stat çevresinde toplanıyor... Son durum havadan fotoğraflandıTaraftarlar stat çevresinde toplanıyor... Son durum havadan fotoğraflandı
Sahibinin elinden kaçan koç 6 saat sonra yakalandıSahibinin elinden kaçan koç 6 saat sonra yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dönüş trafiği başladı! İşte son durum

Dönüş trafiği başladı! İşte son durum

Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

Sancaktepe'de feci kaza! Yaralılar var

Sancaktepe'de can pazarı! Yaralılar var

Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı

Bayram tatilinde acı bilanço!

Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli duyurdu! Denizli'de deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.