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Nüfusu 25 kat artan 'Sakin Şehir'de dönüş çilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 19:50 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ne akın eden tatilciler, bayramın son günüyle birlikte evlerine dönüş yolculuğuna başladı.

Muğla'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ne akın eden tatilciler, bayramın son günüyle birlikte evlerine dönüş yolculuğuna başladı. Dönüş yoğunluğu o kadar arttı ki tatilcilerin 2 kilometrelik yolu, 30 dakikada geçebildiği görüldü.
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Ula'nın Akyaka Mahallesi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle dolup taştı. Ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek Gökova Körfezi'ne akan Kadın Azmağı gibi birçok doğal güzelliği bulunan Akyaka, yeşili ve tertemiz plajlarıyla da çekim merkezi oldu. Akyaka'nın 4 bin olan yerleşik nüfusu, tatilde 25 kat artıp, 100 bin kişiye ulaştı. Turistlik tesislerde yer bulamayanlar, ormanlık alanlarda çadır kurdu. Kimi aileler ise araçlarında konakladı.
Bayramın son günü ise bu kez dönüş yolculuğu başladı. Akyaka merkezinden çıkışına kadar olan 2 kilometrelik yolu, tatilciler 30 dakikada gidebildi. Trafik yoğunluğu adeta çileye dönüştü. Ula Belediye Başkanı AK Partili İsmail Akkaya, Akyaka'nın yerleşik nüfusu 4 bin. Şu anda merkez ve diğer plajlarımızla birlikte 100 bin nüfusa sahibiz. Otopark sıkıntımız bulunuyor. Yıllarca bu konu hiç ele alınmamış. Önümüzdeki süreçte Çevre Bakanlığı ile ortak bir proje yürütüp Akyaka'ya en az 1000 araçlık bir otopark yapmayı düşünüyoruz. Bundan sonra daha da rahatlayacağımıza inanıyorum dedi.

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