Nüfusu Genç Olan Ülkeler Corona’dan Daha mı Az Etkileniyor?

Bilim dergisi Nature Medicine'de yeni yayınlanan bir araştırmaya göre 20 yaş altındaki gençler, 20 yaş üzerindekilere kıyasla Corona virüsünden yarı yarıya oranda daha az etkileniyor. Araştırma ayrıca Corona virüsünün yol açtığı klinik belirtilerin enfekte olan çocuk ve gençlerin sadece beşte birinde ortaya çıktığını kaydediyor.

Çin, İtalya, Japonya, Singapur, Kanada ve Güney Kore'de 32 bölgeden toplanan verilerle yapılan bir modelleme çalışması olan araştırma, 70 yaş ve üzerindeki kişilerin ise yüzde 69'unda hastalık belirtilerinin görüldüğünü ortaya koyuyor.

Araştırmacılara göre elde edilen bulgular, Corona pandemisini kontrol altına almak için okulları kapatmanın hastalığın yayılmasını engellemedeki etkisinin kısıtlı olduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, araştırma kapsamında, okulların kapatılmasının, çocuklar arasında hızla yayıldığı bilinen grip hastalığının ve Corona virüsünün simülasyonlu yayılmaları üzerindeki etkisini de karşılaştırdı.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nun yürüttüğü araştırmanın eş başkanlarından bulaşıcı hastalık modelleme uzmanı Rosalind Eggo, ''Okulları kapatmanın Corona salgınını önlemedeki etkisinin çok daha az olduğunu gözlemledik'' dedi.