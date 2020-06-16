Nüfusu Genç Olan Ülkeler Corona’dan Daha mı Az Etkileniyor?

Bilim dergisi Nature Medicine'de yeni yayınlanan bir araştırmaya göre 20 yaş altındaki gençler, 20 yaş üzerindekilere kıyasla Corona virüsünden yarı yarıya oranda daha az etkileniyor. Araştırma ayrıca Corona virüsünün yol açtığı klinik belirtilerin enfekte olan çocuk ve gençlerin sadece beşte birinde ortaya çıktığını kaydediyor.
Çin, İtalya, Japonya, Singapur, Kanada ve Güney Kore'de 32 bölgeden toplanan verilerle yapılan bir modelleme çalışması olan araştırma, 70 yaş ve üzerindeki kişilerin ise yüzde 69'unda hastalık belirtilerinin görüldüğünü ortaya koyuyor.
Araştırmacılara göre elde edilen bulgular, Corona pandemisini kontrol altına almak için okulları kapatmanın hastalığın yayılmasını engellemedeki etkisinin kısıtlı olduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, araştırma kapsamında, okulların kapatılmasının, çocuklar arasında hızla yayıldığı bilinen grip hastalığının ve Corona virüsünün simülasyonlu yayılmaları üzerindeki etkisini de karşılaştırdı.
Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nun yürüttüğü araştırmanın eş başkanlarından bulaşıcı hastalık modelleme uzmanı Rosalind Eggo, ''Okulları kapatmanın Corona salgınını önlemedeki etkisinin çok daha az olduğunu gözlemledik'' dedi.
Ancak Eggo, bu bulguyu salgın simülasyonlarından elde ettiklerini, verilerin gerçek deneyimlere ilişkin somut araştırmalarla da desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Uzmanlar, modelleme çalışmasında, altı ülkeden toplanan demografik verilerden ve farklı yaş grupları arasındaki tahmini Corona enfeksiyon oranlarının ve hastalık belirtilerinin ciddiyetinin karşılaştırıldığı altı araştırmadan yararlandı. Buna göre modelleme çalışması, 20 yaş altındakilerin Corona virüsünden 20 yaş üzerindekilere kıyasla yüzde 50 daha az etkilendiğini gösterdi. Çalışma ayrıca Corona virüsü kapan 10-19 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin sadece yüzde 21'inin klinik hastalık belirtileri gösterdiğini ortaya koydu.
Araştırmacılar ayrıca dünya çapında 146 başkentte Corona salgını simülasyonları gerçekleştirdi. Buna göre tahmini klinik vaka sayılarının nüfus içindeki ortanca (medyan) yaşa göre farklılıklar gösterdiği gözlendi. Araştırmanın eş başkanı Nicholas Davies, bu konuda, ''Bir nüfusun yaş yapısının salgınlar üzerindeki etkisi büyük. Daha genç nüfusa sahip olan ülkeler, Corona salgınının yol açacağı hasardan daha az etkilenebilirler'' şeklinde konuştu.