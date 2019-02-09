"Nüfusun ciddi kısmı Müslüman ama İslami finansın büyüklüğü yüzde 5'in altında"

İSTANBUL (AA) - Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, "Nüfusun ve iş adamlarının çok ciddi bir kısmı Müslüman ama Türkiye'de İslami finansın büyüklüğü yüzde 5'in altında bulunuyor." dedi.

Karadağ, Avrasya Bir Vakfı ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) tarafından düzenlenen "Borsa, Sermaye Piyasaları, İslam İktisadı ve Günümüz Problemlerine Çözüm Arayışı" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, borsa ve sermaye piyasaları kullanılarak ekonomik sorunların nasıl çözülebileceğine ilişkin bilgi verdi.

İslami finansman noktasında Türkiye'nin yeterli seviyede olmadığını ifade eden Karadağ, "Nüfusun ve iş adamlarının çok ciddi bir kısmı Müslüman ama Türkiye'de İslami finansın büyüklüğü yüzde 5'in altında bulunuyor." diye konuştu.

- "Acı olan İslami finansta İngiltere gibi ülkelerin gerisinde olmamız"

Karadağ, bu durumun, özellikle özel sektörü, kamuyu ve regülasyonu ilgilendirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Teşvik sistemimiz herhangi bir şekilde İslami kaygısı olanlara, faiz kaygısı olanlara alternatif sunmuyor. Devlet çok ciddi külfetlere katlanıyor, birçok teşvik mekanizması geliştiriyor ama bunların İslami hassasiyete sahip esnaf, KOBİ, iş adamlarınca kullanabiliyor olması lazım. Bu alanda hem standartların geliştirilmesi hem de alternatif uygulamalar anlamında alınacak daha çok mesafe var. Acı olan İslami finansta İngiltere gibi ülkelerin gerisinde olmamız."