Nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın, kaplıca suyuyla ünlü Ilıca Mahallesi, sezonun en yoğun günlerini yaşıyor. Mahalle Muhtarı Hüseyin Kar, tatilci sayısının mahalle nüfusunun 10 katı olduğunu belirterek, "Mahallemizin nüfusu 4 bin, ancak misafir sayımız 40 bin" dedi.

Kahramanmaraş merkeze 65 kilometre uzaklıkta olan Ilıca'nın kaplıca suyunda, antik dönemden bugüne kadar insanlar şifa aradı. Küçük ve şirin bir mahalle olan Ilıca, Mayıs ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanından yerli turisti ağırlıyor. Yaklaşık 150 metre derinlikte çıkan şifalı sıcak su, borular yardımıyla mahalle hamamlarındaki havuzlara taşınıyor.

05.00- 23.00 saatleri arasında hizmet veren hamamlara 7'den 70'e herkes giriyor, sıcak suda birçok hastalığa şifa arıyor. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurumlarınca yapılan analizlere göre Ilıca'nı kaplıca suyu romatizmal hastalıklar, ortopedik ameliyatlar sonrası ve kaza sekelleri, fonksiyonel damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları kronik, bronşit, anfizem, üst solunum yolu hastalıkları, kadın hastalıkları, mide-bağırsak fonksiyonu bozuklukları, ülser, karaciğer ve afra esesi yetmezlikler, hepatit sekelleri ile dersi hastalıklara iyi gelebiliyor.